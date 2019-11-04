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盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好

【明報專訊】上星期聯儲局一如預期第三度減息，主席鮑威爾在會後明示未來會暫停減息。另一方面，上星期美國所公布的經濟數據大多數均表現優於預期，理應對美元利好，但只可惜美匯指數全星期仍然要反覆下跌，尾市更跌至8月初以來的低位收市，那麼美元到底出了什麼問題？竟在一片利好因素支持下仍然下跌，不妨為大家拆解一下。

上星期聯儲局減息四分之一厘，金融市場一早已經完全消化這個消息，會後鮑威爾放鷹再加上有兩名委員反對減息，而在利率期貨方面，12月的議息會議減息的機會率只有12.5%，所以在息口層面來說，不是利淡美元走勢的因素。

在經濟數據層面來說，上星期剛好有數個重量級經濟指標出爐。首先是上星期三民間的ADP 10月就業人數變化為12.5萬人，高於預期的12萬及前值的9.3萬人。國內生產總值第三季季度環比為1.9%，大幅比預期的1.6%為好，但輕微比前值的2%為差。

近期跌勢不關貿戰事

至於上星期五的就業數據方面，10月的失業率為3.6%和預期一樣，比前值的3.5%輕微回升，最重要的非農業就業人數為12.8萬人，比預期的8.9萬人大幅做好，9月份的數據更加大幅向上修正至18萬人。平均時薪按年為3%符合預期亦和前值數據一樣；但平均每小時工資月率為0.2%，比預期的0.3%和前值的0.4%差。

當數據公布至此刻，美匯指數雖然持續回升至高位97.45，但到10時正公布的另一個重要數據，10月ISM製造業PMI為48.3，比預期的48.9差，但就高於前值的47.8，市場就以此數據作為拋售美元的藉口。另一個拋售美元的解說，是中美貿易協議存在疑慮，故令美元下跌。若果這說法是成立的話，那麼應該是利淡人民幣令人民幣下跌才對，但人民幣離岸價當晚則反覆向上。相反，有評論則說中美貿易即將達成協議，會結束這一年多以來的貿易戰令資金離開美元，若果是的話，那麼日圓和黃金應該大跌才對，但日圓和黃金近日的升勢已經可以否定這個說法。

歐元英鎊日圓齊升 令美匯受壓

亦有評論指市場擔心美國經濟出現放緩，故令美元持續下跌。若從上周美國所公佈的重要經濟指標看，美國經濟表現十分穩健，部分重要經濟數據更加表現強勁，所以這個說法亦不符合事實。

唯一勉強可以找到的原因有兩個，第一是特朗普被國會眾議院正式彈劾；第二是歐洲上星期所公布的經濟數據顯示沒有繼續轉差令到歐元回升，間接令美匯指數受壓。再加上英鎊得到提前大選所支持，以及上述所說日圓回升之下，故在三大重量級貨幣回升令美匯指數持續出現調整。

後市看特朗普彈劾議案

至於美匯會否見底反彈？還是破位而落？則要看參議院會否通過彈劾特朗普的議案。但我相信在共和黨控制的參議院，很大機會會否決特朗普的彈劾議案。從美國經濟數據上分析，我亦不擔心美國經濟會出現放緩甚至衰退。最後 我亦不認為歐洲經濟已經出現見底逆轉，故除了加元和日圓除外，我對未來美元兌主要貨幣仍然有信心。

值得一提，新任歐洲央行行長拉加德會在今晚深夜兩點發表就職後首次演說，作為新官上任三把火，再加上目前歐洲的形勢，估計她定必說會如何傾全力振興歐洲經濟。故演說內容很大機會帶有鴿派色彩，而令到歐元回落。最後要注意美國和加拿大昨日已進入冬令時間，所以開收市及公布經濟數據的時間會延遲一小時。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

相關字詞﹕拉加德 彈劾特朗普 人民幣 美元 聯儲局

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