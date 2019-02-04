摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996

三大電訊股受5G推出消息帶動，股價開始有回穩迹象。中移動（0941） 跌至近日橫行區底部暫見支持，輪場有資金撈好倉，以10%價外及長身的條款較受歡迎，如中移購11996，行使價70.87元，實際槓桿約16.2倍，最後交易日2020年2月25日。

相較電訊商，電訊設備股似乎更受惠於相關消息，中興通訊（0763）及中通服（0552）今早均跑羸大市，中國鐵塔（0788）亦見追落後。如投資者欲部署相關股份，可留意鐵塔購25857，行使價1.91元，實際槓桿約11.3倍，最後交易日2020年1月23日；或中興購11608，行使價24.24元，實際槓桿約4倍，最後交易日2020年4月9日。

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