劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛

恒指上周初升上兩萬七關口遇阻，周中回落至26602點再組升勢，周五成功突破企穩高收，收報27100點，全周升433點或1.63%；國指升1.49%。大市日均成交799億元，與60天平均相若，交投平穩。

恒指國指向9月高位推進 要留意

趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於10天線比例，近兩周回落至五成回升，而高於20天線、50天線比則於七成水平上落，反映短線調整至10天線已有支持，並有大部分都處於20天線及50天線之上，中短線保持向好趨勢。值得留意，恒指、國指向9月中高位推進；9月高於10天線、20天線比升上八成，而高於50天線比升上六成，之後就急轉直下。而目前在高位整固一段時間，相比之下升勢更扎實，有助升浪延續。

大市上周表現反覆，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率67比33，升逾3%佔上升股份近一成半，跌逾3%佔一成。上周有連續兩日有六七成股份下跌，為近3周來首次，但周四五回穩向好，避免持續轉差。全周計，升跌比61比39，連續4周升多跌少，追平6月初至7月初紀錄。個別行業上周表現突出，本報數據庫追蹤的30個行業，有近三成下跌，原材料跌近3%表現最差，其次能源業、新能源、零售及教育等跌逾1%。整體有三成行業的升幅約2%以上，科技器材升逾6%最強，其次內房、家居用品升約4%，接着本地零售服務、汽車及相關升近3%。

科技股周四熱炒蘋果及華為概念後，周五輪到5G概念起飛，中通服（0552）、長飛光纖（6869）升逾一成，京信（2342）升逾8%。中通服表現超預期，輕易升破5元，並一舉逼近另一阻力5.5元；長飛今年來仍累升三成半，上周屬低殘反彈。由於炒概念，還是吼強勢股為妙。今年來，京信升逾五成，為行業中最強；該股上周以陽燭向上，扭轉9月以來調整格局，惟短線上望於2元料有阻力，宜待回調至1.9元以下吸納。

鐵塔要重上1.8元才有轉機

上半年中國鐵塔（0788）曾熱炒5G概念，但7月下滑至今一沉不起，後市要重上1.8元才有轉機。另一選擇追「落後」可以留意昂納科技（0877），該股周五升不足1%，由於周四已率先起動，上周累升9%，今年來累漲25%，升幅較京信溫和，但同屬強勢。走勢上，昂納上周以大陽燭升破4.3元，並且升穿3月以來下降軌，中期調整有望結束，後市有機會上試4.8元高位，止蝕位放在4.3元。此外，上周提到的中糧肉食（1610）表現比預期差，周五即市曾跌穿2.75元，短線或下試短線上升軌2.55元。至於藥明生物（2269）配股集資兼大股東減持，重創股價，但險守於85元之上，守穩仍可持有。

[劉思明 數據尋寶]