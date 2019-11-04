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張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位

【明報專訊】恒指終於升破27000點，並且一口氣站上27100點，略為突破20周線，但是否真破位仍有待本周確認。市况仍是以「搖搖板」方式上升，一方面是藍籌國企，特別是內銀和內房股間歇性地上揚，但升勢多不能持續；到大市升不起，資金又回頭炒調整過後的主題強勢股。內銀內房股開始有小許高位更高之勢，藍籌股中友邦（1299）回升力度亦漸強，強勢股整體仍在創新高，但有些股份回調幅度也漸大，這反而更利好大市向上。

上周四晚出現貿易戰利淡消息兼且眾議院通過彈劾調查程序，夜期跌逾300點。但上周五開市跌幅已遠小於預期，沒多久更在友邦、中資金融股及內房股發力下倒升。每當大市走高，強勢股就見獲利沽壓，物管股、體育用品股、醫藥股等要麼下跌，要麼未能跟隨大市升幅。值得留意的是一些配股後的強勢股反應一般，如平安好醫生（1833）失守配股價後持續走低，未能如此前的雅生活（3319）、新東方在線（1797）等守住後再上，周四尚有藥明生物（2269）加入配股行列。配股頻率愈來愈高，反映強勢股已陸續升至合理甚至頗吸引的水平，股東相對積極沽貨套現。短線炒作強勢股，入市價宜定得較低。

友邦回升力漸強 資金轉尋落後傳統板塊

若強勢股升勢放緩，資金應會轉為尋找落後的傳統板塊炒作，上周見內銀、內房起動，後者仍然估值偏低，應該當有空間。筆者此前在華潤置地（1109）意外配股後，建議趁內房股回調時買入，現在看來也有不錯的表現。一些小型內房股表現頗強勢，如旭輝（0884）、奧園（3883）、時代（1233）升幅介乎4％至6％，同時內房相關的行業如家電、家俬都起動。若是進取投資者，當然是跟進這些短線有勢的小型股，但當前市况變化相當化，急升後急跌的情况經常出現。若保守有點，潤地也是理想選擇。

潤地今年合約銷售表現理想，首9個月累計總合同銷售金額約1753.7億元，總合同銷售建築面積約955.6萬平方米，分別按年增長15.7%及11.0%，已完成全年目標的72.47%。以增幅計不算突出，但在全國銷售零增長下保持雙位數字升幅，再考慮到集團並非中小型發展商，業績已有交代。

潤地租金及物管業務料續提升

從另一角度看，今年市場對於內房股看法相當審慎，主因是市場相信全國銷售的峰值經已出現，個別發展商仍會有較快增長，但房地產無疑已變成一個成熟行業，投資者關注的更多是由純開發變成綜合發展，例如增加投資物業開拓經常性收入，發展地產的周邊配套或相關產業，如物業管理、養老產業等。

以投資物業為例，上半年收入增長30.4%至57億元，當中購物中心營業額急增39.5%至42.9億元，寫字樓業務營業額6.9億元，同比增長11.9%；酒店業務營業額7.2億元，同比增長5.6%。集團計劃2020年及2021年再開設8間及13間購物中心，屆時數量將達到81間。雖然規模與龍頭萬科相比仍差很遠，但上半年租金及物管業務已佔經營溢利達20%，未來仍會進一步提升，已初步成功轉型為綜合開發商，就算數年後物業銷售放緩甚或倒退，也不再是一個大問題。在配股前，潤地是不少不斷創新高的內房股，可見市場也認同集團轉型的進度。配股後股價顯著回落，但基本因素並沒有改變，攤薄效應也有限。現在市况明顯回暖，應有力重回高位。

[張兆聰 還看今朝]

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