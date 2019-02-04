金子：大摩唱好 港交所購23677

另外，恒指波幅指數回落有機會利淡窩輪價格，參考恒指波幅指數下半年於14至27點之間，若認為引伸波幅已接近見底反彈，可留意窩輪機會，但若認為市况波動性低維持一段時間，可考慮以牛熊證入場。恒指熊證重貨區位於27100點，牛證則集中在26400點。

本周港交所（0388）公布業績，港股每日成交量略為上升，摩根士丹利發表研究報告指，港交所日均成交量疲軟，或影響其今年每股盈利表現。但該行認為，股市互聯互通等帶動每股盈利上行的結構性因素仍然存在，料相關因素將為公司未來每股盈利表現帶來支持，並予公司「增持」的投資評級，目標價280元。技術上，自10月開始港交所走勢沿10天線而上，並且20天線及50天線開始交接，走勢開始明朗化，投資者可以貼242元附近吸納，而港交所購證23677。該證槓桿達8倍及引伸波幅25屬偏低的股證，若周一開市可以先買一注。

[金子 窩輪攻略]