【明報專訊】花旗宏觀策略說現在到處充滿不穩定:英國脫歐、貿易戰爭緊張、經濟衰退、美國總統被彈劾、石油市場動盪以及地緣政治風險。但是剛公布業績的微軟卻說見到所有市場廣泛性的強勢(we saw broad-based strength across all markets)。