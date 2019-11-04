蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元

短期而言，經濟放緩有損周期行業氣氛，美國聯儲局連續3次減息後，暗示暫時毋須再減息，對貨幣政策進一步放寬的憧憬下降，稍為不利周期行業。石油、煤炭、基本金屬、香港地產、內房等周期行業料將跑輸大市。

展望第四季，幾個因素可支持中國經濟回穩：7月底政治局會議後公布的穩經濟政策，以及預期四中全會後有更多利好政策；基建動工加快；汽車銷售有望回升；2020年農曆新年較早，令部分消費提前到今年第四季；中美關係緩和。

加強執法 中長線推升重型卡車需求

我們的機械設備業分析員留意到，財新PMI一般領先中國重型卡車銷量一至兩個月，因此財新PMI於9月及10月上升，相信預示第四季重型卡車銷情不俗。除了政府基建投資有望增加，環保政策及嚴控超載料帶來重型卡車之替換需求，加上去年第四季銷量基數低，今年末季行業銷量應可按年回升（首3季累計跌1%）。

環保政策主要指淘汰「國三」排放標準的重型卡車。嚴控超載則由於10月10日無錫市行車天橋倒塌意外造成傷亡，政府料會對重型卡車超載加強執法，中長線有助推升重型卡車需求。

濰柴動力（2338）主要生產重型卡車及發動機，在中國重型卡車發動機行業約佔35%的市場份額。我們估計公司今年盈利增長14%，預測市盈率9.6倍，預測股息率5.7厘。上周五股價急升6.3%，突破頭肩底頸線13元，量度目標15.5元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]