潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股

聯儲局方面，並沒有暗示將會縮減其新推的資產購買計劃的規模（其實也是量化寬鬆政策）。寬鬆貨幣政策加上美國經濟增長穩定，以及環球經濟環境有初步的改善迹象，這些都對風險資產的價格有利，對美元的匯率的影響則比較負面。

利風險資產價 對美元負面

媒體的報道，主要集中於美國聯儲局主席鮑威爾暗示，聯儲局在這一次減息之後，可能在好一段時間之內，都不會再減息。或許聯儲局真的不想再減息，但若要暫停減息一段時間，美國的通脹指標即使不反彈，至少也要守住現時相若水平。

引用鮑威爾的說話，就是只要有關美國經濟狀况的信息與聯儲局的展望大致相符，維持現時的貨幣政策就可能是適當的。換句話說，鮑威爾希望寬鬆的金融環境，加上中美稍後順利達成貿易協議，英國和歐盟也達成脫歐協議，可以有助提振美國經濟活動和通脹數據。我也希望是這樣，但要眼見為實。

由於美國現時的通脹預期仍然低企，因此不能排除進一步減息的可能。聯儲局這家機構，一直將調控通脹視為重中之重，它會考慮其他因素，也是因為那些因素會影響通脹。

上周就顯示了這一點。儘管美國失業率一直低企、GDP增長穩定，以及環球經濟風險有初步下降迹象，但聯儲局仍然決定減息。

有些美國總統參選人可能會認為，減息是為了經濟；但鮑威爾則認為，減息是為了通脹。

基本上，美國聯儲局其實仍然處於量化寬鬆模式。鮑威爾不願意將他新推的資產購買計劃稱為量化寬鬆（QE）計劃，好像前主席伯南克不希望公眾因為他在任內推行量化寬鬆計劃，將他標籤為「印銀紙」的聯儲局主席一樣。

然而，像2009年推行的第一輪量化寬鬆計劃（QE1）般，聯儲局現時購買資產規模相當大，每月達600億美元，這比「正常」情形（我們估計是每月100億至200億美元）要大得多。如QE1那段時間般，聯儲局資產負債表規模可能不會大幅增長，因為直接購買代替了臨時貸款（2009年的定期拍賣信貸；現在改為回購）。

不過，與2009年一樣，市場可能會對長期注入流動性給予較多權重。因此，不論現時這個資產購買計劃的名稱是什麼，它對於風險資產價格的影響都是正面的，對美元匯率來說則是負面，情况一如2009年，頂多只是影響較小。

聯儲局增持短債 孳息曲線更陡峭

這一次，由於聯儲局資產負債表主要集中增持短期債券，與以往量化寬鬆操作相比，仍算是有一個重要差別。不過，這個差別不能改變一個重要事實，就是聯儲局長期和大量地向市場注入流動性。聯儲局正在吸收更多國庫券，差不多毋須在私營機構尋求買家。

美國銀行業可能在這一輪資產購買計劃受惠最多。由於銀行業是靠借入短期資金及借出長期資金，賺取息差，單是減息意味着它們的融資成本將會降低。聯儲局直接購買國庫券，更有助融資成本下降。隨着聯儲局起勁地注入流動性，但又不購入長期證券，銀行的孳息率曲線將會變得更加陡峭。

事實上，美國的「債息曲線倒掛」在9月初最為嚴重；在10月11日聯儲局展開量化寬鬆計劃的同一日內，「債息倒掛」現象已經消失。此後，長債和短債息差逐漸拉開到16點子。我們認為，美國國債孳息率曲線未來會變得更陡峭，美國銀行股亦會繼續跑贏大市。在大環境不太好的情形下，美國未來仍然可以維持不錯的經濟增長。

風險因素減退 美經濟渡過逆風

由於中美貿易戰、英國脫歐的不確定性，以及市場對美國去年收縮貨幣政策的滯後反應，美國今年第三季的商業投資其實按年下跌1.3%。現在，前兩個風險因素已經有些減退，美國貨幣政策亦已逆轉，令新屋動工及耐用品消費受惠，兩者分別按年增長5.1%和7.6%。簡而言之，美國經濟正在渡過逆風。

上述這些情况對於美國及其他地區的風險資產價格都有利，並會令美元偏弱。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]