林少陽：尋找有私有化潛力股份

跟大股東搵食，當然亦不保證賺硬，因為大股東對上市公司有絕對控制權，他們買入自己公司股份，很可能只是錢太多，增持自己公司的股份，不失為一泊錢的選項。反之，公眾股東財力沒大股東那麼強，加上消息不夠靈通，坐貨能力低，贏面自然有所不如。同樣地，大股東沽貨的原因，亦可能只是因為要套現作其他更具潛力的投資（例如投資於一個超筍私募投資項目），而其他公眾投資者根本沒法子跟隨大股東套現換馬至相同的投資項目。因此，大股東沽貨可能是一個對的時機，但這未必適用於投資機會較少的公眾股東。

近期私有化活動10年最活躍

因此，內幕人士的買賣活動，最可靠的應用方法，其實是用作判斷大市究竟是接近見頂，還是接近見底的水平，原因是個別大股東的決定，未必有足夠的參考價值，但是要數據量足夠多，大股東平均而言，會較公眾投資者掌握更多可靠的市場資訊。

除了內幕人士買賣，上市公司回購及私有化活動，亦有助投資者了解當前市場的估值，在內幕人士心目中，究竟是偏高還是偏低。由於私有化涉及的金額龐大，是三者之中最可靠的數據。

7家私有化提案僅一家失敗

年初至今，港股合共錄得11宗私有化提案。當中已完成私有化股份，包括合和（0054）、中外運航運（0368）、先進半導體（3355）、中國電力清潔能源（0735）及亞洲衛星（1135）。哈爾濱電氣（1133）因為出手太低，遭公眾股東否決。現正進行私有化的股份，包括華能新能源（0958）、冠捷科技（0903）、中航國際（0161）、大昌行集團（1828），以及剛於周末公布私有化作價的華地國際（1700）。

以私有化上市股份數量計，2019年應該是過去十年以來最活躍的一年。一方面顯示目前市場上估值被嚴重低估的股份數量偏高，另一方面，亦顯示資金成本低廉，大股東很容易獲得債權人以極低息融資。上述私有化股份當中，除了合和為港資企業外，其餘清一色為中資背景，而且以紅籌及國企佔絕對大多數，民企背景印象中只得在華東地區經營百貨公司及超市業務的華地。

以今年往績作參考，連同私有化已成無條件將如期除牌的冠捷，7間已知結果的私有化提案，成功佔6間，失敗只1 間，失敗率為14%。投資者不妨因應個別股份相對私有化作價的折讓，以及自己對擬私有化公司資產負債狀况的判斷，決定是否值得參與相關的私有化提議。

估值夠廉宜 風險有限

不過，相對目前低廉股份俯拾皆是的情况，很多已提出私有化建議的股份，其潛在升值潛力，其實未必較未有任何私有化提議的股份低。部分投資者仍然對私有化股份有興趣，只是因為私有化成功機會率高，而買入沒有任何消息，股價單純只是廉宜的股份，等待收成的時間，存在很大的不確定性。兩種投資方法，沒有所謂的對與錯，一切視乎投資者自己揀股的能力而定。如果你問我，以目前大市將升未升的情况看，我會傾向在市場中找尋未被發掘的機會。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]