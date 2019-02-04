陸振球：看好醫療股 可買美XLV

平安好醫生的最重要業務之一是提供在線遙距診症並配送藥物服務，有關概念如能獲巿場廣泛接納，可說是有改變世界的作用。

平安好醫生短短兩月升逾1.2倍

說到診症，如能快速、低成本及準確判症，將可大大提升醫療效果，朋友Sanwa BioTech創辦人嚴惠霖，便是致力研發各種病毒的快速測試科技，透過他公司研發出來的輕便式儀器和晶片，只需一小滴血液和簡單操作，約20分鐘左右便可完成病毒如登隔熱、流感等各式快速測試，醫生便可即時開出處方藥物，而不用如現在大多數情况要抽多次血然後送往化驗室化驗，往往要一星期才有結果，不單費時失事，更可能會延誤治療。而除人類，Sanwa也已應用在馬匹及牛以至寵物等診症用途。

新穎診療 提升醫療效果

嚴惠霖說公司計劃兩年後上巿，估值將逾百億元，現在進行上巿前最後融資階段，又看看香港會否出現一隻土生土長的生化科技明星股？

其實，除了平安好醫生和朋友將申請上巿的股票，如大家對醫療股有興趣又覺得個股風險偏高，可考慮在美國上巿的醫療健康股ETF如Health Care Select Sector SPDR（美國上巿編號:XLV），該ETF最近升穿了自2018年以來的大型三角調整阻力，有向上衝的迹象，值得留意。

[陸振球 投資超限戰]