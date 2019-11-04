謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？

上周美國總統特朗普終於如願以償，聯儲局宣布減息0.25厘。不過，一向得勢不饒人的特朗普，豈會罷休，繼續在社交媒體發文炮轟聯儲局連累美國經濟，並直斥「中國不是我們的問題，聯儲局才是！」

聯儲局一直堅持以經濟數據作為制定貨幣政策的基礎，假如通脹有過熱迹象，聯儲局便加息「儲子彈」，以便日後應付金融危機或經濟低潮，其做法並無不妥，但特朗普目光只聚焦於選票，頻頻干預，其實並非長治久安之計。

股民需提高警惕

另一邊廂，中共十九屆四中全會上周閉幕，掀起了「區塊鏈」熱潮，國家主席、中共總書記習近平提倡以區塊鏈推動核心技術自主創新，民眾還未知道如何落實，便帶挈滬、深、港一眾區塊鏈概念股炒上。看來港股很快便會出現一批改頭換面、自稱與區塊鏈業務相關的上市公司，股民切記提高警剔。

話說回頭，眼見美國約兩年前容許比特幣期貨於芝加哥期貨交易所買賣，筆者一直認為美國極有可能是全球首個支持發展新一代虛擬貨幣的政府，用作「美元本位制」的未來替代方案。殊不知中國竟然推動區塊鏈技術，果真是「厲害了，我的國」。

一個談論政治局勢的會議，突然之間變成金融科技推廣會，自然惹來分析員猜測，不少人認為中國此舉是為了擺脫美元跨境轉帳系統（SWIFT）的控制，並趁機奪取美元主導世界之地位。

不過，現實與理想總有差距。在現今國際情勢下，試問誰想直接與美國為敵，而且各大國亦缺乏誘因作出改變，所以中國這獨有系統，極其量只能像早前英、法、德三國研製作的「支援貿易兌匯工具」（INSTEX）般，繞過SWIFT作跨境支付，特別是一些必須避開美國耳目的敏感交易。

然而，以現時中國經濟實力和世界對人民幣的認受程度，中國要奪取美元主導世界之位，似乎言之尚早。最後補充一點，雖然區塊鏈經常跟加密貨幣一併被談論，但其實區塊鏈應用層面廣泛，並不限於加密貨幣。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]