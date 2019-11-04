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陳增濤：打出勃艮第的Dujac

【明報專訊】勃艮第給人的印象，似乎是永遠沉睡在中世紀修道院的年代。在十八世紀末的法國大革命，修道院的葡萄園被革命政府以拍賣的方式流轉到當地農民的手中；十九世紀席捲歐洲大陸的革命浪潮，似乎沒有絲毫的喚醒這塊勃艮第大地。葡萄農傳宗接代，葡萄園或酒莊的名字一般都和家族的名字結上不解緣，可以通過追溯它的歷史淵源，在家譜中找到它的前世，而Domaine Dujac是一個少見的例外。

在我勃艮第的短暫停留中，臨時決定去一趟這家備受青睞的Domaine Dujac。接待我的是少莊主Alec Seysses，和幾個從英國過來的酒商一起在酒窖里品嘗從橡木桶中直接取出來的新酒。原來酒莊在上世紀六十年代才由現莊主Jacques Seysses建立， 他父親當時擁有法國知名的餅乾公司，但他討厭在銀行的工作卻只對釀酒有興趣，於是通過他父親的關系在勃艮第一家名酒莊實習。

口感細膩精緻 散發30年陳酒香味

莊主後來在夜丘收購了6公頃的葡萄園，從此開始了他的勃艮第釀酒生涯，現在酒莊的葡萄園巳擴大到18公頃，其中有不少是名村名葡萄園。從營銷的角度來看，Jacques Seysses並沒有用他家族的姓氏，因為Seysses讀起來實在很難上口。據說他就用了Dujac，代表他是Jacques的意思。一個食品工業世家，加上幾個年頭在勃艮第名酒莊的實習經驗，營銷和釀酒兩者的化學反應很快發生作用，衝出勃艮第，名揚世界。不去梗用整串葡萄釀酒是酒莊的特色，其釀造的紅酒顏色很淺，口感細膩精緻，而且出乎意料的可存放二三十年發出特別的陳酒香味，多年來一直受到市場及酒評家的追捧。

從眾多橡木桶的夜丘新酒中，這款Gevrey-Chambertin一級園Aux Chombottes特別令人期待。此葡萄園在 Gevrey-Chambertin的南端，在另一夜丘名酒村Morey-Saint-Denis的葡萄園的北端之間。Aux Combottes的法語意指背斜谷，可能是葡萄園身處谷中，被認為風土比不上南北鄰的頂級園，只獲得一級園的評級，相信天下饕餮自有說法。

中美意識形態一直處於脫鈎

前幾天美國副總統彭斯在華盛頓智庫威爾遜中心發表對中美關係的演說，引發輿論熱議。美國總統才有實權，彭斯只不過和特朗普唱雙簧而已。和彭斯一年前在華盛頓智庫哈德森研究所的對華政策演講比較，雖然嚴厲的口氣有所緩解，但無論在內容上或在措辭上對中南海的批評並無絲毫的放鬆，而且批評是更全方位的。尤其是彭斯直指是中南海的政策導致中國跟西方的世界走向脫鈎，而美國是依然伸出友誼的雙手。其實中美在意識形態上一直都處於脫鈎狀態中，只不過現在連經貿也正在有可能簽署一份臨時協議的喧囂中走向脫鈎。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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