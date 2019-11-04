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許繹彬 港股通才

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許繹彬：新股市場炒賣速度加快

【明報專訊】傳統上國際金融市場在10月都較為起伏不定，但港股在上月就成功擺脫「股災月」的魔咒。雖然10月恒指波幅約1500點，相比起9月和8月分別約1900點及2900點波幅可謂收窄不少，日均成交與9月相若，維持約750億元，卻比8月的863億元減少逾一成，可見整體市場觀望氣氛仍濃厚。不過，10月恒指仍錄得3.12%升幅，可見港股在淡靜的市場氣氛之下沽壓並不大，反而有買盤支持將指數推高。

10月市况改善之下，新股市場呈現小陽春，整月有超過20隻新股排隊上市，不過近日新股氣氛似乎比起一開始的熱潮稍微冷卻，就如上周的中手游（0302）雖凍資709億元成功問鼎今年凍資王，亦超額認購542倍，結果暗盤表現令人大失所望，僅升5%。筆者留意到，雖然此股招股反應熱烈，但可能因適逢有其他具吸引力的新股招股，便馬上套現轉抽另一隻新股，所以近日市場炒賣速度較之前快，投資者以往在上市首兩日仍會有一輪炒作，現縮短至暗盤當天或翌日掛牌開市早段瞬即沽貨。

中美談判仍有變數 料港股後市不太淡

上周迎來美國聯儲局今年第三次減息0.25厘，將聯邦基金目標利率下調到1.5厘至1.75厘，而局方在議息會後之記者會上的言論偏向中性，指現時貨幣政策立場「維持恰當」，並表示當通脹急劇上升才會考慮加息，現時經濟活動較為溫和，暗示短期內不會再有減息行動。此番消息支持美股表現，加上投資者憧憬美企業績表現理想，刺激三大指數上漲；港股亦受惠減息行動，加上10月財新中國製造業PMI按月回升至51.7勝於預期，亦帶動港股表現造好，突破27000點水平反覆向上，收市升194點。

不過，同樣受市場矚目的中美貿易談判可能又有變數，事緣智利示威浪潮並未緩和，原本將在11月及12月在智利舉行的APEC會議及氣候大會告吹，為習特會再添不確定性，亦有傳中方建議改在澳門會晤並簽署中美貿易協議，不過筆者認為澳門屬中國領土，對美國而言欠缺中立，加上鄰近的香港仍然充斥社會矛盾，對改選於澳門簽訂協議抱有保留。

對於港股後市發展的走勢，筆者依然認為中美關係是主導本港股市的一大因素，筆者亦傾向在明年1月大選之前，特朗普會施盡渾身解數，令美股表現保持強勁，並盡快與中方達成貿易協議，以爭取國民支持，所以筆者預料未來兩個月港股走勢應不會太淡，當然不排除大選之後中美雙方關係再轉緊張，畢竟特朗普「狼來了」的故事屢見不鮮，外界亦早已有心理準備。

耀才證券執行董事兼行政總裁

[許繹彬 港股通才]

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