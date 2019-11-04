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伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元

【明報專訊】上周港股震盪向上，恒指於期指結算後做好，並於上周五收市重上27,000點關口之上。外圍股市方面，美國標普指數曾創新高，惟內地四中全會未見重大利好，拖累A股走勢整體偏弱。美國聯儲局於上周落實減息，符合市場預期，對於明年美國息率去向，市場暫未明確。

在上述基本面之下，本港股市主要還是受到近期企業季度業績表現所影響。四大內銀股全部公布季績，數據表現總體符合預期，在保持中單位數字利潤增長的同時，資產質素亦普遍繼續錄得改善，刺激內銀板塊走勢偏強。內險股業績表現分化，其中中國人壽（2628）數據超出預期，而上周中壽亦錄得5個交易日全部上升；中國平安（2318）則稍令市場失望，績後股價偏軟。另一重磅藍籌股匯豐控股（0005）業績亦較為失色，其股價上周失守60元大關。

大市能否企穩27,000點仍有待未來幾日確定，惟如前期所述，恒指再向上望，250日移動平均線即27,400點附近，亦相信會是一個較為明顯阻力位，下方支持位則處於26,500點。內銀股業績理想，個別股份值得看高一線，如農業銀行（1288）。

不良貸款餘額比率雙降

農業銀行第三季度業績反映其維持較為平穩的增長速度。集團期內營業收入4,749.8億元（人民幣，下同），按年增長3.8%；其中利息淨收入增長1.4%。手續費及佣金淨收入增長12.0%。如在半年業績分析所指，內銀未來業績高增長或會有所放緩，本次季度數據亦符合此判斷，農行在收入增長上較上半年的5.5%低約1.7個百分點。盈利方面，集團期內實現淨利潤1,817.9 億元人民幣，較上年同期增長5.8%。盈利維持上半年的較快增長，主要集團於第三季度內資產減值下降近15%，以致營業支出於季內出現下降所致。

集團資產質素繼續呈現出改善迹象，期內不良貸款餘額1,882.4億元，較上年末下降17.7 億元；不良貸款率21.42%，較上年末下降0.17個百分點。值得投資者關注的是，與五大內銀中已經公布季度業績的股份比較，農行是唯一在不良貸款餘額、不良貸款比率錄得雙降的企業。農行半年業績公布時，我們認為可3元附近留意，目標價3.5元。目前農行股價正處於此區間中段。我們維持3.5元目標價，若未持有者可等3.15元附近留意，止蝕設於2.8元。

(本人為證監會持牌代表，沒有持有上述股份)

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]

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