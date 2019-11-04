黃德几：醫思醫療業務具增長潛力

【明報專訊】醫思醫療（2138）提供多元化的醫療服務，提供包括醫學美容、牙醫，以及多種專科服務、全科診所等。在上月底，集團與德視佳（1846）訂立備忘錄，打算在香港成立合資公司，發展眼科服務及相關業務。合資公司擬各自持有50%和50%的權益；雙方將探索共同發展內地眼科業務，並會於目前已有業務的廣州及深圳啟動。今年2月，集團收購一家持有醫療機構執業許可證的公司，其主要從事於中國提供醫療美容服務，集團業務進駐北京朝陽區，前景值得留意。
旺角旗艦店逾8000方呎
醫思醫療預期截至今年6月底止6個月，銷售額將不少於10億元，按年增長將不少於10%；期內每月銷售額較去年同期相比有所增加。期內，集團所提供的醫療服務銷售額按年增長將不少於50%。銷售金額增加，主要由於大眾對集團提供醫療服務的需求持續，雖然經營環境充滿挑戰，但期內集團積極地提高與客戶的互動，以促銷活動帶動銷售，而同時醫療服務的貢獻有所增加。
於今年3月底，醫思醫療共經營51間診所及服務中心，所佔樓面面積合共約27.7萬方呎，其中包括在香港的兩間旗艦店，以及內地的7家診所；在中國內地、香港及澳門共有87名全職專屬註冊醫生。
另外，集團在今年6月正式開設疫苗接種中心，於朗豪坊旗艦店佔建築面積約超過8000方呎。隨着內地人均收入增加，對優質醫療服務的需求增加，具有增長潛力。
走勢上，10月10日跌至4.6元止跌回升，目前重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，宜候低5.4元吸納，反彈阻力6.35元，不跌穿5元續持有。
（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）