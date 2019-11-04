經濟
黃德几 几不可失

投資策略

下一篇 上一篇

黃德几：醫思醫療業務具增長潛力

【明報專訊】醫思醫療（2138）提供多元化的醫療服務，提供包括醫學美容、牙醫，以及多種專科服務、全科診所等。在上月底，集團與德視佳（1846）訂立備忘錄，打算在香港成立合資公司，發展眼科服務及相關業務。合資公司擬各自持有50%和50%的權益；雙方將探索共同發展內地眼科業務，並會於目前已有業務的廣州及深圳啟動。今年2月，集團收購一家持有醫療機構執業許可證的公司，其主要從事於中國提供醫療美容服務，集團業務進駐北京朝陽區，前景值得留意。

旺角旗艦店逾8000方呎

醫思醫療預期截至今年6月底止6個月，銷售額將不少於10億元，按年增長將不少於10%；期內每月銷售額較去年同期相比有所增加。期內，集團所提供的醫療服務銷售額按年增長將不少於50%。銷售金額增加，主要由於大眾對集團提供醫療服務的需求持續，雖然經營環境充滿挑戰，但期內集團積極地提高與客戶的互動，以促銷活動帶動銷售，而同時醫療服務的貢獻有所增加。

於今年3月底，醫思醫療共經營51間診所及服務中心，所佔樓面面積合共約27.7萬方呎，其中包括在香港的兩間旗艦店，以及內地的7家診所；在中國內地、香港及澳門共有87名全職專屬註冊醫生。

另外，集團在今年6月正式開設疫苗接種中心，於朗豪坊旗艦店佔建築面積約超過8000方呎。隨着內地人均收入增加，對優質醫療服務的需求增加，具有增長潛力。

走勢上，10月10日跌至4.6元止跌回升，目前重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，宜候低5.4元吸納，反彈阻力6.35元，不跌穿5元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]

上 / 下一篇新聞

林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
巴郡持有現金9984億 再創新高
巴郡持有現金9984億 再創新高
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
投資高息債 着重可持續發展降風險
投資高息債 着重可持續發展降風險
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
專家觀點
專家觀點
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
港交所集資王之路 還看阿里
港交所集資王之路 還看阿里
交易減累港交所 長線仍可盼增長
交易減累港交所 長線仍可盼增長
港青創共享酒店App 獲陞域投資
港青創共享酒店App 獲陞域投資
中證監研H股全流通
中證監研H股全流通
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶
鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大摩唱好 港交所購23677
金子：大摩唱好 港交所購23677
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
蔡金強：港購物天堂不再
蔡金強：港購物天堂不再
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
楊書健：星船倘成功 或改變世界
楊書健：星船倘成功 或改變世界
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
謝偉銓：再談綜合發展區政策
謝偉銓：再談綜合發展區政策
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：URTH創新高意義非凡
陸振球：URTH創新高意義非凡
林少陽：尋找有私有化潛力股份
林少陽：尋找有私有化潛力股份
技術取勝：港交所重上50天線
技術取勝：港交所重上50天線
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
新創建富通義工 齊訪老友記
新創建富通義工 齊訪老友記
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
何國良：金融改革利內銀穩定
何國良：金融改革利內銀穩定
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
湯文亮：今次減息意義大於實際
湯文亮：今次減息意義大於實際
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
廖偉強：樓市重新出發
廖偉強：樓市重新出發
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
李志成：港銀減息 刺激物業交投
李志成：港銀減息 刺激物業交投
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
3中資新盤近500伙蓄勢待發
3中資新盤近500伙蓄勢待發
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
一手豪宅貨尾重上1300個
一手豪宅貨尾重上1300個
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
何文田豪宅傲玟主攻大戶
何文田豪宅傲玟主攻大戶
海栢呎價逼1.7萬重返高位
海栢呎價逼1.7萬重返高位
施昇輝4招打造無憂退休
施昇輝4招打造無憂退休