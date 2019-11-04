黃德几：醫思醫療業務具增長潛力

旺角旗艦店逾8000方呎

醫思醫療預期截至今年6月底止6個月，銷售額將不少於10億元，按年增長將不少於10%；期內每月銷售額較去年同期相比有所增加。期內，集團所提供的醫療服務銷售額按年增長將不少於50%。銷售金額增加，主要由於大眾對集團提供醫療服務的需求持續，雖然經營環境充滿挑戰，但期內集團積極地提高與客戶的互動，以促銷活動帶動銷售，而同時醫療服務的貢獻有所增加。

於今年3月底，醫思醫療共經營51間診所及服務中心，所佔樓面面積合共約27.7萬方呎，其中包括在香港的兩間旗艦店，以及內地的7家診所；在中國內地、香港及澳門共有87名全職專屬註冊醫生。

另外，集團在今年6月正式開設疫苗接種中心，於朗豪坊旗艦店佔建築面積約超過8000方呎。隨着內地人均收入增加，對優質醫療服務的需求增加，具有增長潛力。

走勢上，10月10日跌至4.6元止跌回升，目前重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，宜候低5.4元吸納，反彈阻力6.35元，不跌穿5元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]