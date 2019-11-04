沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓

中山以前稱為「香山」，一直擁有出眾的生態環境，空氣質素甚佳，美食多不勝數，物價水平又低，生活消費相當經濟，加上中山人性格和善，與香港的方言、生活習慣又相類似，絕對是一處宜居、宜業、宜遊的好地方，難怪不少政府高官，以至一些已退休的公務員都有在中山置業。

高官退休公務員愛中山置業

其實，筆者亦早於2013年開始在所有著作中已表明看好中山，中山一直是我的首選理想投資地，大家可在YOUTUBE內搜尋我在「北上置業線」的視頻節目，也可看到我經常探討中山的投資環境，還記得當時中山的樓價仍屬低水，但之後借深中通道概念炒上，時至今日樓價已升了好幾倍，只是近來因為珠海搶盡投資風頭，令到中山樓市在近季度變得相對淡靜。最近大家或許留意到有報道指內地房地產市道轉差，其實也只是個別城市因應政策調整出現不同反應而已，這也是中山樓市走勢相對偏軟的原因。

公寓多處市中心地段 較嘈吵

中山自2017年3月開始實施住宅限購令，儘管今年5月限購政策曾經放鬆，但仍規定港澳人士必須提供半年以上的交稅或社會保險證明，經審核後才能在當地購買一個住宅單位。當時已有不少發展商傾向下調房價，推出一些特價房或優惠措施來促銷樓盤。

然而，在限購尚未全面放鬆的情况下，港人在中山購買物業比較困難，買的也只能是公寓而非住宅。但若打算買樓作退休用途的話，公寓始終不及住宅般理想，一來公寓屬商用物業，位置多屬市中心地段，就像香港的旺角、銅鑼灣地區一樣，環境較為熱鬧嘈雜，對喜愛寧靜休閒的退休人士來說，似乎不太適合。

其次，公寓的周邊配套設施也不及住宅優勝，普遍來說，任宅的整體規劃會較佳，景觀亦較吸引，校網、醫療設施、政府部門、交通配套一應俱全，要退休當然要選一些環境舒適、生活配套完善、出入又方便的地方啦！此外，公寓的單位面積相對較細，內地人又不喜歡買公寓居住，論升值一定不如住宅那麼強。

下一期專欄，筆者會進一步探討現時是否在中山買樓的最佳時機，若做按揭的話又有那些地方需要注意。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]