謝偉銓：再談綜合發展區政策

過去多年，筆者多番促請政府盡快檢討綜合發展區規劃政策，冀能善用土地資源，目前全港共有約124幅已劃作綜合發展區用途達3年或以上的用地，市區及新界分別佔64及60幅，個別被劃作綜合發展區長達逾26年尚未發展，這些用地不少位處市區，已有成熟交通及社區配套，且享有高地積比，但並未有適時盡用，尤其是今天香港可供發展土地短缺的情况，政府不應坐視不顧。

政府應檢討綜合發展區規劃政策

是次政府公布檢視不多於10幅相關的私人土地，有望明年年中完成檢視，算是一個好的開始。然而，若要徹底釋放相關用地，避免重蹈浪費土地資源的覆轍，應從政策的改革做起。

綜合發展區政策推行至今已逾40年，當年推行是為整合零散細小的用地，以便做好規劃和增加土地使用效率。惟時至今天，不少相關土地的業權仍未能統一，部分可能牽涉兩名、甚或數十名業主，在業權未統一或相關業主未能就重建發展達成共識之前，這些發展計劃停滯不前，動輒達數年、甚至數十年，令這些地塊發展潛力被凍結。

筆者認為，政府除考慮是否運用公權收回部分相關土地外，城規會亦應檢討有關綜合發展區規劃的政策，審視現時相關土地為何遲遲未能發展的原因，探討任何協助的方法，並就相關用地在一定年期仍未發展時是否可考慮重新規劃、或容許分階段發展、適度縮小發展區範圍、協助整合業權複雜的地盤作研究，減少因規劃政策對重建發展造成不必要的障礙。

此外，當局一直以來的角色，是要求私人業主提交詳細發展計劃的申請，再決定批出與否，對於項目發展的制定及執行上也相對被動，另在繁複的審批流程及準則下，亦往往令業權人卻步，這些都是要處理的問題。

土地資源彌足珍貴，土地政策及至政府部門的角色和職能也需要因時制宜，配合社會經濟模式和需求的改變，才不會讓土地資源白白浪費。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]