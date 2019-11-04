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李聲揚：阿里帶動 港交所可買

【明報專訊】時光飛逝，轉眼間又到11月，讀者問一下自己，是離財務自由又近一步，還是離夢想又遠了呢？記着，不進則退，若果身家過去10個月沒有進帳，就已等於輸錢——因為有通脹。一般來說小弟不會如此陰謀論，但誰相信官方的2至3% CPI數據（而其實官方從來沒說CPI是通脹）？佛利民話齋，通脹就是貨幣現象，美國聯儲局已停止縮表，似乎已靜悄悄再放水。《金融時報》早前有篇文章，「沒有通脹？和我的房東說吧」，題目已說明一切。

回想今年第一篇文章，小弟開宗明義講明今年看好港股。其後世局發展當然無人能預計，就當你猜得到貿易戰2.0，也不可能預示反修例的社會運動。但小弟從無改變觀點，即使跌至25000點時仍不動搖。

近年市場總不乏淡友，總認為樓價崩潰股價大跌。行家黃國英先生已解釋過，正是因為沒有太多投資的人佔多。但歷史教訓我們，樂觀的基因才會長存。早前看CNBC的通訊，今年股升債升樓升金也升，其實是投資環境極好的一年。美股固然破頂，A股錄得近三成升幅，最不濟的港股也有千多點進帳。

股債樓金全升 今年是投資好年

市場氣氛也在慢慢改善，首先看到是新股市場翻生。另外，近4個月港股的集資客已超越美國，重登全球第一。明顯和大家預期的法治已死外資撤離完全不同。

剩下兩個月，市場其中一個焦點定會是阿里巴巴回歸香港（嚴格來說不是同一公司）。先重申一次小弟立場：個人層面我絕對反對同股不同權，這類安排視股東於無物，若公司不想被「短視」的股東規限，就不要上市。當然同股不同權帶來多商機，對從業員有利。而交易所其實也沒有多少選擇，科網才俊財大氣粗，全球化下到哪上市都可以，你不批我就到其他地方上，交易所只能降格將就。

阿里上市 一股救全家

無論如何，港交所接受同股不同權已成歷史，阿里巴巴回歸也是勢在必行。此舉最大的受益者，當然是港交所（0388）本身。部分評論以為港交所只收一次上市費用，是見樹不見林。首先，港交所上市費除了上市收一次外，每年也要收。但這只是頭盤。真正賺錢的是每天的成交，巨企在市場的交易，每天在幫港交所印銀紙。

港交所近年股價只是浮浮沉沉，原因當然是大市成交也是浮浮沉沉。為何成交沉沉？看看平時的十大成交榜，騰訊（0700），平保（2318）以及其他中資銀行等等，全部上市都有一定歷史。近年上市，而可以每日貢獻一定成交的，可能只有美團（3690）。

阿里巴巴上市後，可望帶來更多成交。讀者心想，一股救全家？正是。80/20定律，其實大成交永遠只集中在個別股票。騰訊在香港平均每日成交約是50億元（港元，下同）一天，但留意港股現在成交才1000億元左右，一隻騰訊已佔5%成交。很驚人？再看，阿里巴巴和騰訊現在市值相若，但阿里巴巴的成交是大約200億元！等同香港日均成交的兩成。

當然，阿里巴巴暫時仍是在香港第二上市，美國仍是主要上市市場（但，會不會有一日離開？）詳細安排仍未肯定，但若說香港可以分到一半成交，也不是天方夜譚。同是兩地上市的匯控（0005），現在香港成交已和倫敦看齊。

港股每日成交可提升5%

保守估計，若阿里巴巴可以帶來和騰訊相若的50億日均成交，已代表每日成交提升5%，還未計及相關的窩輪產品，以及其他新股。當然，港交所並非所有收入均和成交掛鈎。不要小看這5%，留意港交所的經營模式相當scalable，成交多5%，開支差不多是持平，這效應放大至純利是相當可觀。例子是2014年，港股成交按年升了10%，而港交所收入升了13%，核心收入則升了16%。

港交所之前企圖收購倫交所，着實是一場鬧劇，醜出國際。但也許正如香港一樣，命不該絕。收購撻Q以後，應可再專心聚集本業，現價似乎仍有上升空間。

（作者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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