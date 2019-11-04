楊書健：星船倘成功 或改變世界

部分商業願景並不會在短期影響我們的生活。例如，低軌道火箭運輸，可以將香港和紐約之間的航程減至1小時以下。但是要取代飛機，各大都會都需建立比機場更大的火箭港口，沒有二三十年不會成事。

下波電訊設備 或以低成本衛星為骨幹

但是商用衛星，卻可能因為星船技術而成本大降。和我們最相關的，莫過於再下一波（6G）的電訊設備，也許以低成本衛星為骨幹，不需再靠海底電纜和巿內發射塔為骨幹。上世紀六七十年代，衛星大得如街上的橙色垃圾桶，但受惠於摩爾定律，衛星縮小得很快，價錢亦快速下落。我們口袋中的手提電話，運算能力已經勝過美蘇爭霸時代射上天的衛星。因此，發射數以千計衛星以建立電訊系統，樽頸並非衛星本身。

反而，商用衛星最貴的成本是將衛星射上軌道，因為每一磅的搭載物都需要十倍重量的燃料。一般看到的火箭像一幢大廈，實際上運載搭載物最多只有火箭重量的十分之一左右，其餘都是引擎和燃料。隨着搭載物愈重，所需燃料愈多，火箭結構亦需承受愈多重力，結構愈重。火箭結構變重，又反過來需要更多的燃料。因此，每一代的火箭都有最大搭載重量，一旦超過了火箭總重量和燃料費就以拋物線上升，根本升空不了。

搭載物和燃料一比十這個比率，就是火箭技術自上世紀1970年代之後再未有突破的根本原因。這種降低成本的工程難題，卻正是商業機構的強項。因此近10年的科技突破都是來自民間。SpaceX之前將老闆馬斯克的電跑車射入軌道，其實目的是證明該公司掌握的技術已經突破了之前的負重限制。

拓回收技術控制成本 有助衛星經濟發展

另外，以前火箭是只用一次。這主要是因為火箭和洲際導彈是同門科技，而導彈是射進敵國領土，當然不需要考慮回收問題。但是火箭結構複雜度和噴射機差不多，不回收火箭就等如即用即棄噴射機，每次發射都浪費以億元計的火箭建設成本。用以證明國家掌握了科技，還可以靠稅款負擔，但是民用卻會成本過高，直接阻礙了衛星經濟的發展。所以民營化的另一技術重點是回收火箭。在星船之前，SpaceX早就掌握了回收技術，因此馬斯克說現在火箭發射的成本，就只是燃料費。星船的目標是一次運送一百人以及他們所需的物資，負重量以噸計算。因此，同樣的技術亦可用於大規模投放衛星。

全球定位系統改變了全球的運輸業，依靠的也只是72顆衛星。星船及其同門技術也許容許企業發放數以百計的衛星，將會再度改變世界。如果2024年星船開始載人，也許10年內6G技術就會開始民用。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]