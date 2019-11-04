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全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場

【明報專訊】富達國際多元資產基金經理George Efstathopoulos表示，因中國在經濟放緩的情况下所採取的刺激措施較為審慎，亞洲市場不太可能受惠於中國的相應政策，惟全球貨幣政策仍然有利於亞洲市場發展。

Efstathopoulos在新加坡舉行的亞洲投資年會上表示，預計全球更寬鬆的貨幣政策將有利亞洲市場基本因素，而中國經濟刺激措施不太可能在推動亞洲市場方面起到明顯作用。Efstathopoulos說：「中國有能力採取刺激經濟措施，但需權衡的因素越來越多。中國的政策傾向於穩定市場，而不是刺激增長。中國的刺激經濟措施曾帶動全球其他經濟增長，但這次似乎難實現。中國採取的任何針對性的財政和貨幣寬鬆政策將專注於改善國內經濟，雖然此舉對鄰近國家的市場氣氛有正面影響，但還未足以改善市場基本因素。」 儘管如此，富達國際的多元資產團隊對於亞洲資本結構的整體風險看法正面，相信寬鬆的貨幣政策應有助提振基本因素。Efstathopoulos續表示：「隨着美國聯儲局措施今年轉趨溫和，以及其他主要央行奉行『較長期維持低利率』政策，同時發展中國家和新興市場的通脹持續處於較低水平，故亞洲地區央行有能力降低利率。寬鬆政策已展開，預料在短至中期內將繼續實施，從而有助刺激信貸增長並延長貸款周期。此外，我們亦留意到亞洲的財政刺激措施，如印度的稅項減免，將有助進一步應對全球貿易放緩。」

富達國際維持看好亞洲風險資產

然而，市場內的風險依然存在。貿易戰持續已導致全球資本開支大幅下降，已影響到亞洲區內對外貿易依賴程度較高的經濟體，並將繼續成為有關經濟體的壓力點。富達國際的環球投資組合繼續維持看好具防禦性、能帶來收益及增長的亞洲風險資產。Efstathopoulos表示：「中國政府債券既能在經濟活動放緩時提供防禦性，同時能受惠於日益增加的離岸需求。受限於發行人有限的海外盈利，中國的高收益債券另一優勢在於抵禦貿易糾紛所帶來的影響。我們集中投資可持續性派息及具強勁資產負債表的亞洲股票，這類股票能受惠於低息環境的同時，亦能在波動性風險較高的周期中提供更佳的防禦特性。」

隨着中美貿易摩擦繼續影響市場走勢，富達國際中國股票基金經理馬磊專注於中國長遠經濟增長動力，他表示：「中美貿易緊張局勢持續，導致市場動盪加劇，但我對『新中國』板塊維持增持看法，主要因為這類股份對短期宏觀經濟利淡因素的敏感程度較低。中國正邁向第四次工業革命，又名『工業4.0』，結合了智能技術，包括自動化機械。中國在領先於機械人技術及製造業方面，惟即使正着力培育半導體方面的開發能力，現階段仍有發展空間。中國正面臨薪金上漲及勞動人口縮減等長期結構問題，需要發展創新科技，因此自動化及機械人技術的發展大有可為。」

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