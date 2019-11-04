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蔡金強：港購物天堂不再

【明報專訊】香港，只有一千多平方公里的面積，不產石油礦產，不產高科技產品，卻憑着它特殊的區位和定位，成為中國跟世界的橋樑，繁榮了四五十年，個人GDP媲美世界發達國家。當幸福成為必然，人的思想往往本末倒置，行為荒誕不經，現在的香港就是這樣，整個城市忽然變成魔障之城，就連一些飽讀詩書的知識分子也如是，他們疾呼香港要成為世界反中國前沿陣地，要玉石俱焚。真是活見鬼！香港是中國的絕對領土，你要成為反中前沿陣地？你可以不在乎自己的前途，因為你已經賺飽不憂，可是其他人呢？何况你以為你可以動搖中國在港的統治權嗎？可既然這些人堅持，而其他普通人又往往做壁上觀，那就讓歷史來自我印證吧！

「暴動一方」想搞垮香港經濟，這方面倒是求仁得仁，可問題是誰的玉石俱焚呢？肯定不是大富商們，也不是中國權貴，甚至也不是中央政府，而是香港九成五的普通人。「暴動」搞了4個多月，求仁得仁，香港經濟終於正式進入技術衰退。香港政府昨日公布，根據預先估計數字，第三季本地生產總值（GDP）按年跌2.9%，跌幅遠大於市場預期的0.3%，是近10年首次錄得季度按年跌幅。經季節調整後，第三季GDP比第二季大幅下跌3.2%，連續兩季出現按季負增長，顯示經濟已步入技術衰退。香港2019全年增長小金人覺得應該接近負1.7%，本港第三季經濟數據遠遜預期，即使政府在三周前的施政報告推出多項紓困措施，但應該沒啥用，小金人預測第四季經濟將進一步放緩，可能GDP增長負3%。上周政府統計處也公布，9月零售銷貨額臨時估計為299億元，按年大跌18.3%，相較8月時的22.9%，跌幅稍見緩和，並好過市場原預期勁挫20%。小金人覺得9月跌幅收窄主要是去年基數較低所致，不代表市道見底甚或好轉，10月的跌幅應該會再擴大，零售同比跌幅有可能創新高，打破8月時創下的跌幅紀錄。

零售銷貨跌幅 10月或再擴大

香港過去二三十年一直有購物天堂的美譽，因為香港的商品，尤其高檔商品，奢侈品的價格往往比國內低20％、30％，甚至40%，香港絕大部分商品免稅嘛！香港一年的遊客有四五千萬，九成都是大陸客，所以香港所謂的購物天堂是國內客人而言。而現在香港人不少對中國和中國人極為仇視，甚至說普通話都會被人白眼，從心態上，內地人就不憤怒嗎？所以價格就成為最主要因素，問題是香港的商品還能繼續有價格優勢嗎？以小金人看，未必，最少兩地價差會慢慢縮窄。

中港價差拉平 港零售再無優勢

最近小金人也花了很多時間在研究中國的消費前景，小金人還是相當樂觀的。中國長期存在着的三個「價格差」正在被拉平：線上和線下的價格差、國內和國外的價格差，以及層層分銷與直接銷售所產生的價格差。

現在集中說說國內外價差的拉平。國際品牌在國內售價往往大幅高於國外，導致消費外流 。中國人大量的奢侈品消費和免稅品消費流向了境外，尤其香港和韓國。據麥肯錫統計，2018 年中國消費者境內外購買奢侈品總額約7700 億元(人民幣，下同)，然而在中國消費者 完成了全球三分之一奢侈品消費的同時，卻有 73%的奢侈品消費都發生在境外。2018 年我國居民境外購買商品總體規模接近4000億元，其中在韓國的免稅購買額就超800億元，國內客人也在香港貢獻了接近2500億港幣（2100億元），佔了香港總零售額的接近一半。可現在中國正在大幅放寬外國商品，尤其奢侈品的關稅，甚至是免稅地在國內銷售，而且各國奢侈品牌也慢慢把中國本地跟香港的營業店價格拉平，如果這樣，香港的高檔商品價格優勢將被大幅削弱。比如LV，現在中港兩地的價格差就只有5-10%左右，加上路費和時間，國內客人已經未必需要來港消費。

高端商場龍頭 潤地最看好

小金人覺得國內客人的消費貢獻將主動和被動地急速下滑下去，這也是求仁得仁。這種情况下，佔了香港社會零售總額接近7%的九龍倉置業（1997）影響將相當大，因為旗下海港城絕大部分，銷售來自國內遊客，而且又是高端奢侈品定位。如果投資者愛好國內的零售前景，小金人覺得華潤置地（1109）就好得多，這是國內一等一的高端商場龍頭，旗下商場有五六十個，光深圳前三名的商場都是它的，事實上深圳現在GDP比香港大，人口是香港接近兩倍，連社會零售總額也比香港高50%，華潤旗下深圳三個商場也佔了深圳社零總額的5%，假以時日，華潤置地的市值將是一個誇張的數字。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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