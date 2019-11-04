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2019年11月4日星期一
環球數據前瞻
林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
巴郡持有現金9984億 再創新高
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
投資高息債 着重可持續發展降風險
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
專家觀點
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
港交所集資王之路 還看阿里
交易減累港交所 長線仍可盼增長
港青創共享酒店App 獲陞域投資
中證監研H股全流通
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶
環球數據前瞻
金子：大摩唱好 港交所購23677
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
蔡金強：港購物天堂不再
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
楊書健：星船倘成功 或改變世界
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
謝偉銓：再談綜合發展區政策
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
黃德几：醫思醫療業務具增長潛力
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：URTH創新高意義非凡
林少陽：尋找有私有化潛力股份
技術取勝：港交所重上50天線
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
新創建富通義工 齊訪老友記
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
何國良：金融改革利內銀穩定
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
湯文亮：今次減息意義大於實際
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
廖偉強：樓市重新出發
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
李志成：港銀減息 刺激物業交投
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
3中資新盤近500伙蓄勢待發
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
一手豪宅貨尾重上1300個
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
何文田豪宅傲玟主攻大戶
海栢呎價逼1.7萬重返高位
施昇輝4招打造無憂退休
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
巴郡持有現金9984億 再創新高
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
投資高息債 着重可持續發展降風險
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
專家觀點
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
港交所集資王之路 還看阿里
交易減累港交所 長線仍可盼增長
港青創共享酒店App 獲陞域投資
中證監研H股全流通
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶
環球數據前瞻
金子：大摩唱好 港交所購23677
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
蔡金強：港購物天堂不再
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
楊書健：星船倘成功 或改變世界
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
謝偉銓：再談綜合發展區政策
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
黃德几：醫思醫療業務具增長潛力
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：URTH創新高意義非凡
林少陽：尋找有私有化潛力股份
技術取勝：港交所重上50天線
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
新創建富通義工 齊訪老友記
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
何國良：金融改革利內銀穩定
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
湯文亮：今次減息意義大於實際
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
廖偉強：樓市重新出發
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
李志成：港銀減息 刺激物業交投
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
3中資新盤近500伙蓄勢待發
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
一手豪宅貨尾重上1300個
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
何文田豪宅傲玟主攻大戶
海栢呎價逼1.7萬重返高位
施昇輝4招打造無憂退休
林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
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界內證推出逾3月 日均成交額146萬
巴郡持有現金9984億 再創新高
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嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
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邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
投資高息債 着重可持續發展降風險
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
專家觀點
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港交所集資王之路 還看阿里
交易減累港交所 長線仍可盼增長
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張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶
金子：大摩唱好 港交所購23677
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
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李聲揚：阿里帶動 港交所可買
謝偉銓：再談綜合發展區政策
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
黃德几：醫思醫療業務具增長潛力
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
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李志成：港銀減息 刺激物業交投
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李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
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本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
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