經濟
鄺翠玲 理財信箱
下一篇 上一篇

鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶

【明報專訊】陳小姐為準備結婚，和男朋友開聯名戶口。筆者假設二人繼續每月投放共6000元於聯名戶口，兩年後料累積至約26萬元，和30萬元的結婚預算有一些距離。對於應否動用這筆錢來投資增值，筆者留意到陳小姐的風險承受能力屬中度，所以不應太進取，建議可多配置公用股或收租股到投資組合內，亦可購買環球股債混合基金（持股比例不高於五成），以分散投資。假設每年平均回報為6%，兩年後可滾存要至29萬元，和30萬元的目標十分相近了。

在注資聯名戶口後，陳小姐每月盈餘仍有7000元，可和本身名下的30萬元資產一併處理，目標是35歲前滾存至100萬元。首先筆者建議陳小姐應預留6個月的支出（約8萬元）作為現金儲備，才作投資部署。換句話說，若陳小姐有首筆資金22萬元，另外也建議每月投入一半盈餘即3500元，期望35歲前可滾存至70萬元；另外每月還有3500元盈餘，即總資產約有107萬元。

創業須先裝備好自己

在資產配置方面，港股（15萬元）佔總資產近五成，感覺是偏多，而且近年美元強勢，中美貿易戰也陰晴不定，故建議採用以下組合：

．20%港股（在經濟低迷時抗跌力較強的如公用股、快餐股）

．40%環球大藍籌股基金

．40%環球投資級別企業債券基金

．每月3500元盈餘可投放至環球大藍籌股基金（60%）及環球投資級別企業債券基金（40%）

筆者在此也提醒陳小姐要考慮兩點：

（1）筆者作出最大（也許是最不「貼地」）的假設便是結婚後的財政支出不變；須知道盈餘多少也將影響儲蓄速度，除了影響兩口子生活，往往也影響自己的原生家庭，故建議在這時多溝通，以免日後多生事端；

（2）創業路一點也不舒服，既要找生意，也要控制成本，更要維持本身及家庭的基本生活，趁現時還有時間，請好好裝備自己。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

■理財信箱歡迎來信

讀者如有理財問題，歡迎來信詢問。

來函：寄香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓 經濟版編輯收

傳真：2558 3964

電郵：chlung@mingpao.com

■來信請列明家庭或個人收入、開支、資產、欠債、理財目標及可承受風險。

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
巴郡持有現金9984億 再創新高
巴郡持有現金9984億 再創新高
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
投資高息債 着重可持續發展降風險
投資高息債 着重可持續發展降風險
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
專家觀點
專家觀點
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
港交所集資王之路 還看阿里
港交所集資王之路 還看阿里
交易減累港交所 長線仍可盼增長
交易減累港交所 長線仍可盼增長
港青創共享酒店App 獲陞域投資
港青創共享酒店App 獲陞域投資
中證監研H股全流通
中證監研H股全流通
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大摩唱好 港交所購23677
金子：大摩唱好 港交所購23677
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
蔡金強：港購物天堂不再
蔡金強：港購物天堂不再
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
楊書健：星船倘成功 或改變世界
楊書健：星船倘成功 或改變世界
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
謝偉銓：再談綜合發展區政策
謝偉銓：再談綜合發展區政策
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
黃德几：醫思醫療業務具增長潛力
黃德几：醫思醫療業務具增長潛力
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：URTH創新高意義非凡
陸振球：URTH創新高意義非凡
林少陽：尋找有私有化潛力股份
林少陽：尋找有私有化潛力股份
技術取勝：港交所重上50天線
技術取勝：港交所重上50天線
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
新創建富通義工 齊訪老友記
新創建富通義工 齊訪老友記
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
何國良：金融改革利內銀穩定
何國良：金融改革利內銀穩定
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
湯文亮：今次減息意義大於實際
湯文亮：今次減息意義大於實際
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
廖偉強：樓市重新出發
廖偉強：樓市重新出發
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
李志成：港銀減息 刺激物業交投
李志成：港銀減息 刺激物業交投
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
3中資新盤近500伙蓄勢待發
3中資新盤近500伙蓄勢待發
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
一手豪宅貨尾重上1300個
一手豪宅貨尾重上1300個
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
何文田豪宅傲玟主攻大戶
何文田豪宅傲玟主攻大戶
海栢呎價逼1.7萬重返高位
海栢呎價逼1.7萬重返高位
施昇輝4招打造無憂退休
施昇輝4招打造無憂退休