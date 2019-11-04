鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶

在注資聯名戶口後，陳小姐每月盈餘仍有7000元，可和本身名下的30萬元資產一併處理，目標是35歲前滾存至100萬元。首先筆者建議陳小姐應預留6個月的支出（約8萬元）作為現金儲備，才作投資部署。換句話說，若陳小姐有首筆資金22萬元，另外也建議每月投入一半盈餘即3500元，期望35歲前可滾存至70萬元；另外每月還有3500元盈餘，即總資產約有107萬元。

創業須先裝備好自己

在資產配置方面，港股（15萬元）佔總資產近五成，感覺是偏多，而且近年美元強勢，中美貿易戰也陰晴不定，故建議採用以下組合：

．20%港股（在經濟低迷時抗跌力較強的如公用股、快餐股）

．40%環球大藍籌股基金

．40%環球投資級別企業債券基金

．每月3500元盈餘可投放至環球大藍籌股基金（60%）及環球投資級別企業債券基金（40%）

筆者在此也提醒陳小姐要考慮兩點：

（1）筆者作出最大（也許是最不「貼地」）的假設便是結婚後的財政支出不變；須知道盈餘多少也將影響儲蓄速度，除了影響兩口子生活，往往也影響自己的原生家庭，故建議在這時多溝通，以免日後多生事端；

（2）創業路一點也不舒服，既要找生意，也要控制成本，更要維持本身及家庭的基本生活，趁現時還有時間，請好好裝備自己。

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