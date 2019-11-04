鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶

【明報專訊】陳小姐為準備結婚，和男朋友開聯名戶口。筆者假設二人繼續每月投放共6000元於聯名戶口，兩年後料累積至約26萬元，和30萬元的結婚預算有一些距離。對於應否動用這筆錢來投資增值，筆者留意到陳小姐的風險承受能力屬中度，所以不應太進取，建議可多配置公用股或收租股到投資組合內，亦可購買環球股債混合基金（持股比例不高於五成），以分散投資。假設每年平均回報為6%，兩年後可滾存要至29萬元，和30萬元的目標十分相近了。
在注資聯名戶口後，陳小姐每月盈餘仍有7000元，可和本身名下的30萬元資產一併處理，目標是35歲前滾存至100萬元。首先筆者建議陳小姐應預留6個月的支出（約8萬元）作為現金儲備，才作投資部署。換句話說，若陳小姐有首筆資金22萬元，另外也建議每月投入一半盈餘即3500元，期望35歲前可滾存至70萬元；另外每月還有3500元盈餘，即總資產約有107萬元。
創業須先裝備好自己
在資產配置方面，港股（15萬元）佔總資產近五成，感覺是偏多，而且近年美元強勢，中美貿易戰也陰晴不定，故建議採用以下組合：
．20%港股（在經濟低迷時抗跌力較強的如公用股、快餐股）
．40%環球大藍籌股基金
．40%環球投資級別企業債券基金
．每月3500元盈餘可投放至環球大藍籌股基金（60%）及環球投資級別企業債券基金（40%）
筆者在此也提醒陳小姐要考慮兩點：
（1）筆者作出最大（也許是最不「貼地」）的假設便是結婚後的財政支出不變；須知道盈餘多少也將影響儲蓄速度，除了影響兩口子生活，往往也影響自己的原生家庭，故建議在這時多溝通，以免日後多生事端；
（2）創業路一點也不舒服，既要找生意，也要控制成本，更要維持本身及家庭的基本生活，趁現時還有時間，請好好裝備自己。
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