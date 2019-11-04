張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗

美國就業數據持續強勁，新增職位達到12.8萬份遠勝預期，失業率維持在3.6%，再加上ISM製造業PMI回升至48.3，均利好市場進一步上升。以估值來看，美國3大指數2020年預測市盈率僅略高於過去5年的平均數，只要經濟向好就仍有雙位數字的上升空間。

美國財赤靠銀行彌補 美元或進入跌浪

當然，經濟能否持續向好本身就是一個大變數。從宏觀角度看，美國經濟以消費主導，只要消費能維持便問題不大。自金融海嘯後，美國居民負債率都沒有明顯上升，近年住戶負債增速只維持在每年約5%水平，相對於3%的工資增長，再考慮到股市樓市上升，負債率都維持在健康水平，消費突然大幅減速的概率不大。

另一個利好美國經濟的就是特朗普不斷擴大財赤，9月底止年度便達到9840億美元，本年度勢破萬億美元大關。以往美國財赤增加、刺激消費從而帶動進口，相對應是中國出口和外儲增加，形成雙贏局面。貿易戰後這個循環出現障礙，中國外儲也很長時間沒有增加，美國財赤由誰埋單？

缺口就只能靠銀行來彌補，這就是美國銀行超額儲備快速下降、月前出現「錢荒」的原因。聯儲局已實施「有機性擴表」，每月購買600億美元1年期以下短債來增力市場流動性，這筆錢其實就是為華府財赤融資，只是絕不能說是財赤貨幣化，便隱晦一點把錢交給銀行來買。這種情况下美元供應會大增，每月600億美元規模更遠超歐洲央行的200億歐元，故筆者認為美元很大機會升浪已結束，開始進入跌浪的原因。

實質利率高 金價無法展升浪

傳統上，美元弱金價升，但更決定性因素是實質利率。今年很多地方的通脹回落的速度較央行減息速度更快，形成名義利率低、實質利率高的情况，結果金價無法展開升浪。另一受惠弱美元的是新興市場，尤其是巴西和印度表現強勁，前者2016年至2018年分別錄得39%、27%及15%升幅，今年至今再進帳23%；後者上周首次突破40000點大關，不斷創出歷史新高。本倉持有的新興市場ETF（EEM）至今也升15%。

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