中資股市值料大幅增加

早前於6月，中證監已經表示認為H股全流通具備全面推行的條件。現時在港交所上市的H股註冊地位於內地，境外投資者也可買賣。實際上，在港上市的H股，很多時分為內資股及外資股，其中內資股只可由內地投資者或合資格國外投資者等持有，無法於香港市場上流通。港股目前僅有一間建行（0939）是以H股全流通模式發行，若該模式推行開來，料不少中資股市值將大幅增加。

內地科創板開市交易已有百日，初時曾引發資金熱捧，但不少公司股價隨後回落，易會滿評論科創板表現是「符合預期，基本平穩」。他又指出，信息披露是科創板改革的核心。對於公司股價表現兩極，他則表示，有股價分化情況是市場逐步回歸理性的必然，而市場化資源配置的功能亦須通過充分博弈來發揮。截至近期，上交所總計受理168家公司的科創板上市申請，審核通過84家，證監會註冊60家。易會滿表示，設立科創板是為了推動資本市場改革，認為改革成功與否不能以個別股票短期表現衡量，要看是否長期形成制度創新。