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港青創共享酒店App 獲陞域投資

【明報專訊】當共享概念大行其道之時，多名香港青年創辦的Flow Entertainment Ltd（下稱Flow），便運用共享模式開發短租酒店Apps，並將服務領域衍生至共享空間，甚至開始涉足澳門市場。該公司共同創辦人兼營運總監黎志德更指，他們最近加入舖王波叔之子鄧耀陞旗下陞域集團的國際性初創培育計劃，甚至獲陞域參股投資。

短租三星或以上酒店 近百間加入

黎志德稱，他們早於2017年開發方案，Flow最終於2018年初開業。開初他們因應留意到旅客甚至商務客未必全日佔用酒店房間，因此開發可供短租三星級或以上酒店及賓館服務應市。目前已有近100間酒店加入，當中日、晚間放租各佔一半，大部分酒店均提供3至4小時的時段租用，至今其Apps錄得近10萬次下載，每月錄得4位數字的訂購服務需求。無疑香港近期市况受大環境影響，房價變得便宜，過夜需求減少，但是酒店較前容易供應客房，同時亦多了本地客支持。本地客佔比由過往10%左右，提高至10月份時的30%。

該公司另一共同創辦人兼銷售總監黃樂同則稱，他們聯同酒店推出套餐配合市場需求，例如在佔用房間時兼提供自助餐配合家庭客需求。同時，Flow已在近月和30幾個遍佈香港的共享空間合作，以最少租用2小時起計提供服務，甚至可供學生租用作溫習功課，亦共錄得過百宗服務需求。黎志德指，將來他們會增加新產品，亦擬開發其他市場，在約2個月前更已涉足澳門酒店市場，期望到今年尾有機會開發新加坡及泰國市場。他們正構思將業務範圍擴展至會議室。整個平台的投資，已最少達7位數字港元。

同時，Flow已經加入舖王波叔之子鄧耀陞旗下陞域集團的國際性初創培育計劃The STILE Initiative （陞域創越計劃），對方家族在本港經營眾多物業，名下亦有10多間酒店，這樣有助促成Flow與該等酒店合作，並在有關酒店尋求內部創新時，提供幫助。據透露，陞域在Flow Entertainment投資達6位數字金額。

相關字詞﹕其樂同 鄧耀陞 波叔 黎志德

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