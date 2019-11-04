港青創共享酒店App 獲陞域投資

短租三星或以上酒店 近百間加入

黎志德稱，他們早於2017年開發方案，Flow最終於2018年初開業。開初他們因應留意到旅客甚至商務客未必全日佔用酒店房間，因此開發可供短租三星級或以上酒店及賓館服務應市。目前已有近100間酒店加入，當中日、晚間放租各佔一半，大部分酒店均提供3至4小時的時段租用，至今其Apps錄得近10萬次下載，每月錄得4位數字的訂購服務需求。無疑香港近期市况受大環境影響，房價變得便宜，過夜需求減少，但是酒店較前容易供應客房，同時亦多了本地客支持。本地客佔比由過往10%左右，提高至10月份時的30%。

該公司另一共同創辦人兼銷售總監黃樂同則稱，他們聯同酒店推出套餐配合市場需求，例如在佔用房間時兼提供自助餐配合家庭客需求。同時，Flow已在近月和30幾個遍佈香港的共享空間合作，以最少租用2小時起計提供服務，甚至可供學生租用作溫習功課，亦共錄得過百宗服務需求。黎志德指，將來他們會增加新產品，亦擬開發其他市場，在約2個月前更已涉足澳門酒店市場，期望到今年尾有機會開發新加坡及泰國市場。他們正構思將業務範圍擴展至會議室。整個平台的投資，已最少達7位數字港元。

同時，Flow已經加入舖王波叔之子鄧耀陞旗下陞域集團的國際性初創培育計劃The STILE Initiative （陞域創越計劃），對方家族在本港經營眾多物業，名下亦有10多間酒店，這樣有助促成Flow與該等酒店合作，並在有關酒店尋求內部創新時，提供幫助。據透露，陞域在Flow Entertainment投資達6位數字金額。