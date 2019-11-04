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交易減累港交所 長線仍可盼增長

【明報專訊】港交所（0388）第三季度業績將於周三放榜，不過本地政治局勢自7月以來未有明顯好轉，加上環球經濟放緩，港股成交量下跌為交易所交易費收入投下陰霾。而本季中，港交所於9月破天荒提出收購倫交所，股價一度受壓，棄購至今股價則累計回升4.4%。投行預測，港交所第三季盈利仍可錄升幅，長線或有多項利好因素可拉動成交量，其中兩間大行給予「增持」或「持有」評級。港交所上周五報247.4元，升1%。

美銀美林：難大升大跌

美銀美林報告預測，成交下跌將拖累港交所第三季度收入按季跌0.4%，但因成本開銷穩定及投資收入增加，料溢利可按季微升1.7%。該行料港交所截至今年9月溢利可達到78億元，按年升4.8%。該行表示，若當下宏觀及本地局勢不再惡化，不認為成交量會進一步下跌，但上升空間亦有限。而近期潛在最大利好因素，則屬市傳阿里11月回港上市為主，若成真，一方面證明中國支持內地公司來港集資，另一方面證明香港市場的集資能力，亦可打消部分投資者顧慮。

另有兩間大行唱好港交所，其中摩根士丹利對其維持「增持」評級，匯豐則將上調評級至「持有」。大摩報告顯示，港交所第三季現貨市場日均成交為770億元，較上半年980億元收縮逾兩成，期貨及期權日均成交量亦收縮15%。不過，長線而言，內地市場允許北水買賣美團（3690）、小米（1810）兩隻同股不同權股份，料可吸引更多科技公司來港上市。

料續尋「補強型併購」

大摩報告續指，第三季深港通、滬港通交易量穩定，日均成交有430億元，按年升2倍，對港交所收入帶來穩定支持。較早前市場憂慮，本地局勢不穩，會否令新交所受益，對此，匯豐全球研究部撰寫報告，認為港交所無論在現貨市場、IPO（新股上市集資）、衍生工具交易上，都要略勝新交所一籌。報告認為，港交所棄購倫交所後，依然會積極尋求「補強型（bolt-on）併購」。

相關字詞﹕業績 美林美銀 同股不同權 摩根士丹利 新交所 港交所

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