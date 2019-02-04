沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億

明報記者 馬迪帆

消息拖累沙特股市昨日跌1.4%，部分投資者聞風沽出其他股票套現，以待市場最重磅新股來臨。外電報道，沙特阿美IPO申請已獲資本市場管理局（CMA）批准，招股書將於11月9日刊登，料今年12月上市。早前沙特阿美定下2萬億美元的目標估值，終下調一至兩成，最低為1.6萬億美元。

去年賺近8700億冠全球

有市場消息指，沙特阿美擬發售1%至2%股份。若按下調後市值計算，將集資160億至360億美元，很大機會打破阿里巴巴於2014年在紐交所集資218億美元的紀錄。沙特阿美的原油產量佔全球約一成，去年全年淨利潤高達1110億美元（約8698億港元），為去年全球盈利最高企業。

不過，沙特阿美也非高枕無憂，今年上半年淨利潤便按年跌11%。其油田遇襲帶出地緣政治風險，加上油價前景疲弱、氣候變暖影響，皆為其前景帶來不確定性。為令股份更吸引，其董事會明年計劃派息750億美元，派息額或加碼至800億美元。以公司估值1.8萬億美元計，股息率達4.4厘。其亦推出針對當地散戶的「揸股獎勵」，若小投資者由掛牌交易首日起計180天內持股，將每10股獲1新股獎勵。

沙特阿美主席Yasir Al-Rumayyan昨日表示，暫未決定國際投資者及本地投資者比例。他認為，上市的良好契機已經來到，希望作為上市公司獲得更多知名度。早前沙特王儲指，沙特阿美上市是重整沙特經濟的重要一步，對於王國減少對原油出口的依賴有重大意義。

此外，其他新股方面，建業地產（0832）分拆的物業管理公司建業新生活已於上周五遞表，其主要於河南省經營物管、生活服務及資產管理業務，去年全年收益達6.94億元（人民幣‧下同），今年上半年收益按年增1.43倍至6.8億元。內地廢物管理方案供應商北控城市則上載初步招股文件，聯席保薦人為海通國際及DBS。其去年全年公司收益按年升1.42倍至22.1億元，並扭虧為盈，淨利潤達4.7億元。