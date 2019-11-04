經濟
新股巡禮
下一篇 上一篇

專家觀點

【明報專訊】郭思治：基本面理想 宜以現金抽數手

帝鋒證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治認為，在現時新股市場氣氛良好下，中國飛鶴也值得一抽。他指雖然近期新股熱潮有投機性，但也反映散戶對新股市場有回暖迹象，有個別表現的確不如人意，但整體不太差。還有大市仍徘徊27000點大關，資金都正猶豫追入那些股票，新股反而顯吸引力。而且，他稱在內地調整一孩政策後，奶類股前景不能看得太淡，指飛鶴基本面理想。

他又稱，如果投資者用孖展抽則要看兩面，皆因中手游（0302）用孖展抽的效果欠佳，故今次建議可以現金抽數手，博一成至一成半升幅。縱使飛鶴入場費破萬，吸引力勢不如只需數千元的其他新股，但在市場氣氛好下影響不大，而且當散戶少，機構投資者較多時，也意味股價會較「硬淨」。他指阿里巴巴傳聞下月上市消息帶動下，預料短暫新股市場也不會「熄火」，又指整體港股市場氣氛也見好轉，預料最少不用擔心會年內下試全年低位。

潘鐵珊：國策利提高市佔 料首日升一成

天宸康合資產管理投資總監潘鐵珊也認為值抽。他指飛鶴在內地嬰幼兒配方奶粉市場有一定市佔率，屬比較大的生產商，近年盈利以倍數增長，而且以招股價上限計，去年歷史市盈率約36倍，有一定吸引力。他指發改委於5月頒布《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》，以增加內地出售的國產嬰幼兒配方奶粉比例為60%的自給水平，加上「二孩政策」的推動，對國產奶粉商有更大發展空間，並料往後國策都有利其提高市佔率。

他認為如果飛鶴最終中間定價，預料首日會有8%至10%升幅，如定得太高升幅相對有限。他又相信其入場費破萬元影響不大，指近期不少新股入場費「銀碼」都較大，在股市表現低迷欠方向下，新股自然吸引更多關注。考慮到現時市况，他還是建議投資者現金抽會較佳。

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
巴郡持有現金9984億 再創新高
巴郡持有現金9984億 再創新高
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
投資高息債 着重可持續發展降風險
投資高息債 着重可持續發展降風險
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
港交所集資王之路 還看阿里
港交所集資王之路 還看阿里
交易減累港交所 長線仍可盼增長
交易減累港交所 長線仍可盼增長
港青創共享酒店App 獲陞域投資
港青創共享酒店App 獲陞域投資
中證監研H股全流通
中證監研H股全流通
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶
鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大摩唱好 港交所購23677
金子：大摩唱好 港交所購23677
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
蔡金強：港購物天堂不再
蔡金強：港購物天堂不再
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
楊書健：星船倘成功 或改變世界
楊書健：星船倘成功 或改變世界
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
謝偉銓：再談綜合發展區政策
謝偉銓：再談綜合發展區政策
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
黃德几：醫思醫療業務具增長潛力
黃德几：醫思醫療業務具增長潛力
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：URTH創新高意義非凡
陸振球：URTH創新高意義非凡
林少陽：尋找有私有化潛力股份
林少陽：尋找有私有化潛力股份
技術取勝：港交所重上50天線
技術取勝：港交所重上50天線
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
新創建富通義工 齊訪老友記
新創建富通義工 齊訪老友記
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
何國良：金融改革利內銀穩定
何國良：金融改革利內銀穩定
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
湯文亮：今次減息意義大於實際
湯文亮：今次減息意義大於實際
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
廖偉強：樓市重新出發
廖偉強：樓市重新出發
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
李志成：港銀減息 刺激物業交投
李志成：港銀減息 刺激物業交投
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
3中資新盤近500伙蓄勢待發
3中資新盤近500伙蓄勢待發
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
一手豪宅貨尾重上1300個
一手豪宅貨尾重上1300個
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
何文田豪宅傲玟主攻大戶
何文田豪宅傲玟主攻大戶
海栢呎價逼1.7萬重返高位
海栢呎價逼1.7萬重返高位
施昇輝4招打造無憂退休
施昇輝4招打造無憂退休