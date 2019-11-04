帝鋒證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治認為，在現時新股市場氣氛良好下，中國飛鶴也值得一抽。他指雖然近期新股熱潮有投機性，但也反映散戶對新股市場有回暖迹象，有個別表現的確不如人意，但整體不太差。還有大市仍徘徊27000點大關，資金都正猶豫追入那些股票，新股反而顯吸引力。而且，他稱在內地調整一孩政策後，奶類股前景不能看得太淡，指飛鶴基本面理想。

他又稱，如果投資者用孖展抽則要看兩面，皆因中手游（0302）用孖展抽的效果欠佳，故今次建議可以現金抽數手，博一成至一成半升幅。縱使飛鶴入場費破萬，吸引力勢不如只需數千元的其他新股，但在市場氣氛好下影響不大，而且當散戶少，機構投資者較多時，也意味股價會較「硬淨」。他指阿里巴巴傳聞下月上市消息帶動下，預料短暫新股市場也不會「熄火」，又指整體港股市場氣氛也見好轉，預料最少不用擔心會年內下試全年低位。

潘鐵珊：國策利提高市佔 料首日升一成

天宸康合資產管理投資總監潘鐵珊也認為值抽。他指飛鶴在內地嬰幼兒配方奶粉市場有一定市佔率，屬比較大的生產商，近年盈利以倍數增長，而且以招股價上限計，去年歷史市盈率約36倍，有一定吸引力。他指發改委於5月頒布《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》，以增加內地出售的國產嬰幼兒配方奶粉比例為60%的自給水平，加上「二孩政策」的推動，對國產奶粉商有更大發展空間，並料往後國策都有利其提高市佔率。

他認為如果飛鶴最終中間定價，預料首日會有8%至10%升幅，如定得太高升幅相對有限。他又相信其入場費破萬元影響不大，指近期不少新股入場費「銀碼」都較大，在股市表現低迷欠方向下，新股自然吸引更多關注。考慮到現時市况，他還是建議投資者現金抽會較佳。

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