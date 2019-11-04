同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億

蒙牛澳優現代牧業 績佳有炒作

不過，從今年以來股價表現看卻並不一致。龍頭蒙牛業績理想，年內股價升近三成，澳優同樣績佳有36%升幅，但上游的現代牧業（1117）升幅更大逾四成，反映在其業績改善，中期轉虧為盈。同是上游的H&H國際股價跌了三成，與其純利倒退有一定關係。

至於其餘奶類股多只是屬偶有炒作，同時市值偏低，個別更是不見成交。較「知名」例子有2017年起停牌的輝山乳業（6863），被沽空機構渾水發表報告，指該公司涉偽造財務報表，股票屬於零價值。公司股價於亦曾於2017年暴跌超過八成，同年管理層亦確認出現資金鏈斷裂，公司一直未能復牌。

另一隻捱過毒奶粉危機的內地奶粉商——貝因美，作為飛鶴直接競爭對手，其表現更值得參考。

貝因美在2014年的市佔率實質更超其他國產品牌，成為一哥。惟同年業績下跌，連同2016年有假冒奶粉事件爆出，有人用仿製其品牌奶粉罐，再混入低級奶粉出售。縱使假冒產品後來被破獲，但已對公司品牌造成傷害。經歷數年的「急救」包括更換管理層後，在深交所上市的貝因美去年總算扭虧為盈，股價逐步反彈，市值逼近70億元人民幣。

值得留意的是，除了蒙牛外，本地上市的奶粉商市值大多不過百億元，如雅士利（1230）市值也只是40億元，且看飛鶴會否成例外。

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