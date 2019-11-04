內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率

明報記者 王俊騏

提到內地奶粉，2003年「大頭娃娃」、2008年「三聚氰胺」毒奶粉事件，都叫人聞之色變，安全問題令人懷疑，也是內地人來港搶買奶粉的重要轉捩點。不過，在行業最低潮時，仍有不少國產奶粉企業捱得過巨浪，飛鶴成2008年時少數經政府檢測後合格的企業，從此更備受消費者追捧，特別在毒奶粉事件爆發後公司奶粉曾一度供不應求。

奶粉行業經歷上述危機後，近年漸有涅槃重生之勢，政府的嚴厲監管成其中關鍵，同時改變市場格局。內地去年初實施稱最嚴的《嬰幼兒配方奶粉產品配方註冊管理辦法》，限制企業擁有的奶粉配方數量，要求奶粉商在內地出售前要先註冊配方，變相提高了入場門檻，市場面對大洗牌，大量企業被淘汰。結果是，獲國家分發註冊配方的大多是國產品牌，比例達到近八成，外國品牌獲發數量大減，形成國產和外國品牌競爭間的分水嶺。

受到國策的支持，國產奶粉復蘇，也使飛鶴搶奪更多市場佔有率。以去年零售銷售價值計，飛鶴在內地嬰幼兒配方奶粉品牌中以7.3%佔有率排行第一。在超高端奶粉市場同樣居首，而且佔比由2016年時只有單位數，至去年大幅增加至24.7%佔有率。不過，內地整體奶粉市場較分散，對比起外國市場集中度較高，由數大品牌壟斷，相比下飛鶴的佔有率明顯還有擴展空間。

高端奶粉毛利率達76.5%

利潤高的內地高端奶粉市場規模愈來愈大，隨其滲透率上升，連帶嬰幼兒配方奶粉平均售價由2014年時每公斤183.2元（人民幣．下同），增長到去年的202.6元，複合增長了2.6%，其中高級奶粉售價同期增幅更達到5.8%。這趨勢也反映在飛鶴的業績上，公司高端奶粉收入比例由2016年時近四成，大增到去年近六成半，其毛利率亦達到76.5%，遠高於普通奶粉的62.7%。

這也帶動在3年間，公司整體收入累計大升1.79倍達到去年的破百億，整體毛利率提高到67.5%。管理層亦計劃會繼續發展這個市場，再進一步提高其佔收入比例。飛鶴高級奶粉有分數個系列，較貴一隻可數到2017年推出的有機奶粉「超高端臻稚有機」，每公斤售價可高達582.9元。

隨國產奶粉市場擴大，飛鶴也計劃擴大生產線應付需求，目前共有5個廠房。今次公司集資所得，其中一個用處正為提供加拿大金斯頓廠房的營運資金。公司估計該廠房將於明年上半年落成，預計年均產能均為2萬噸奶粉，將安裝兩條生產線，但廠房落成後所生產的製品仍是銷回內地，暫未計劃於當地銷售。

集資擴加國廠房生產線

除了高端奶粉續為主力發展方向，飛鶴去年起也開始發展營養補充品業務，源自去年初以2800萬美元收購了美國Vitamin World的零售保健業務，主要銷售維他命、礦物質、草藥及其他營養補充劑。是次收購仍要時間觀察，但單是引入首年，營養補充品業務便為飛鶴進帳了6.42億元，成奶粉外最大收入來源，初見一定成效。

拓營養補充品業務初見成效

在國策支持下，國產奶粉確已從國際奶粉品牌手上搶奪不少市佔率，但要做到獨當一面，自身研發奶粉配方能力仍然重要。惟從飛鶴投放在推廣和研發的成本，不難發現公司輕研發的取向。去年公司推廣開支達到36.6億元，研發開支僅有1.08億元，縱使較2016年大幅增加，但相距仍是非常明顯。

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