投資高息債 着重可持續發展降風險

參與發債公司運作

冀其業務穩定發展

瑞銀財富管理投資產品及服務部可持續性及影響力投資顧問亞太區主管Mario Knoepfel指出，雖然目前環球處於低息環境，但投資於全球高息債仍可以取得較美國國債高4厘至5厘回報，仍然有吸引力。

但 Knoepfel亦強調，高息債始終有類似股票的性質，在目前全球經濟擴張周期處於相對尾聲的情况，該行在管理以可持續發展為主題的全球資產時，不希望持有過多高息債承受太大市場風險，而且亦會藉參與發債公司運作來降低它們的營運風險，「所謂高息債，即是投資級別較低的債券，發債公司日後出現財務問題的機會較大，所以它們才需要以高息發債融資。我們投資這些債券，希望可以鼓勵該發債公司改變，業務變得更穩定、更有前瞻性。零售投資者買入股票後，可以出席股東大會投票發揮影響力，但買入債券後卻無法影響發債公司，但作為機構投資者，我們卻可以這樣做」。

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