瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股

Zuercher表示，目前環球經濟的確有不少不明朗因素，例如中美貿易爭端導致企業信心減少，由此引致企業資本開支放緩，拖累全球經濟增長放緩；而金融市場亦已就此有所反映，出現美國國債孳息曲線倒掛、上市公司每股盈利增長呆滯，債務違約上升等情况。

不過，瑞銀財富管理卻選擇在此時此刻戰術性加碼亞洲（日本以外）股票，原因是該行相信上述差勁的經濟及金融數據，已成功迫使美國聯儲局等全球央行變得愈來愈偏鴿派。根據該行統計，2008年全球金融危機至今逾10年，每當環球央行開始擔心經濟時，市場反而應該放心，因為央行將推出寬鬆貨幣政策，可令股票出現超額回報。

亞洲工業生產數據近月略改善

Zuercher認為，目前市場情緒仍然疲弱、寬鬆政策仍未令宏觀數據改善以及企業盈利尚未復蘇時，便是買入亞洲股票的好時機，因為若等經濟復蘇變得明顯後始再採取行動的話，屆時政策制定者可能會決定不再提供政策支持。

值得注意的是，Zuercher表示，亞洲經濟數據已開始有改善迹象——出口在今年第一季處於衰退之後，近月情况已略為改善；工業生產的回升趨勢已逐漸成形，若庫存見頂並且出貨增長，將會進一步提振工業生產；而生產者物價指數（PPI）開始站穩腳步，特別是在資訊科技（IT）行業。展望2020年，該行預期全球訂單將開始反彈，從而提升工業生產回到趨勢增長水平。

主要風險：中美貿易摩擦升級

綜合上述分析，瑞銀財富管理決定戰術性加碼亞洲（日本除外）股票配置。Zuercher表示，此舉面臨的主要風險是一旦中美貿易摩擦進一步升級，進而可能引發全球經濟衰退，儘管目前這不是該行的基準情景，但是特朗普的動向已多次讓市場措手不及。

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