嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用

嘉信理財香港董事總經理方碩穩接受訪問時表示，上述免佣金政策亦適用於本港客戶，即客戶由過去每宗交易繳付定額4.95美元佣金，已改為不需要支付任何佣金買賣美股。他強調，該行亦不會收取任何平台使用費，客戶可真真正正「免使費」買賣美股。

資產達50萬美元 度身訂做組合

方碩穩透露，嘉信理財是次推出免佣措施，目的是幫助大眾消除投資美股的障礙，「雖然我們在香港只是證券公司，在香港證監會註冊為投資者提供買賣美股服務，但母公司是多元化的金融服務公司，除了銀行外，亦有資產管理業務，而且近年證券交易佣金佔營業額的比例已很低。公司創辦人Charles Schwab一直希望使所有人都能夠從容投資股票，經過45年後，終於我們的規模已大至可以提供免佣服務回饋客戶」。

雖然嘉信理財香港現已不再向客戶收取美股買賣佣金，但集團另有其他收入來源。方碩穩表示，該行可向資產值達50萬美元或以上的客戶，根據其風險承受能力及回報目標，度身訂做投資組合，並按資產值每年收取最高0.8%的諮詢服務費用；資產值愈高，費用率愈低。

嘉信理財香港的最低開戶要求為2.5萬美元，門檻比開設一般本港證券戶口高，但也具備其他優勢。方碩穩指出，客戶在該行買賣股票期間，若有餘錢可投資於美元貨幣基金，現時年息率約1.2厘，有一定吸引力。

美股無印花稅 惟有30%股息稅

擬投資美股的港人要留意，買賣港股及美股需要向政府繳付的費用有不同。例如港股不論買入或賣出均須繳付0.1%印花稅，而買賣美股不設印花稅；當上市公司向投資者派發股息時，港府不徵收股息稅，美國政府會徵收30%股息稅。

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