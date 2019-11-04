嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股

明報記者 葉創成

嘉信理財是在美國以券商業務起家、現已發展成為當地綜合金融服務公司，客戶資產規模達3.7萬億美元，市值亦達546億美元，今期封面故事專訪嘉信理財的要員游國義為讀者分析美股後市。

貿戰衝擊大

過去22月美股升幅不大

游國義表示，雖然美股近來頗為強勢，但過去22個月表現僅不過不失。根據彭博數據，將上周五收市價與2018年1月的高位比較的話，道指、標指及納指分別升2.7%、6.8%及11.7%，反映細價股整體表現的羅素2000指數期內更錄得跌幅。在美股以外，MSCI全球指數僅較去年1月高位微升0.1%，MSCI新興市場指數、恒生指數及MSCI中國指數期內更分別大跌17.9%、19.1%及23.6%。

換言之，美股過去22個月表現屬2009年3月是次牛市展開以來表現最差的一段時間之一，期內本港、中國及新興市場股市更悉數下跌，原因何在？游國義指出，美國於去年3月起向中國開打貿易戰是關鍵原因，「你回看過去一段時間的話，每逢出現貿易戰的重大消息，股市便會大幅波動」。

事實上，美股過去兩星期重拾升勢，其中一個重大利好因素是中國國務院副總理劉鶴上月中訪美與美國達成第一階段貿易戰初步和解協議，市場憧憬兩國領導人——美國總統特朗普及中國國家主席習近平將於本月稍後時間就此簽署正式協議；但游國義提醒投資者，中美暫時並未簽署任何白紙黑字的正式協議，他認為投資者應密切留意事情如何發展，跟着再因應新形勢，作出適當的美股投資部署。

美股盈利單位數增 跟不上股價

目前標指及納指先後破頂，游國義並不建議投資者急於「追漲」，原因是美股企業盈利未能跟得上股價升幅。他解釋，美股整體上市公司今年第一季及第二季盈利均僅按年錄得低單位數增長，它們現正陸續公布上季業績，表現普遍優於預期，但這情况能否持續，仍然需要進一步觀察。

管理層分析員對前景分歧大

更重要的是，美國上市公司明年盈利表現如何，市場不同參與者出現頗大分歧。游國義指出，最近有調查顯示，受訪全球(包括美國、歐洲及亞洲)企業財務總監中，大部分均預期美國經濟在明年第三季或第四季將出現某種形式的衰退，雖然他不知道屆時情况是否真的這麼差，但當企業決策層出現這個預期後，他們現時很自然便會減少資本開支，不利經濟增長；另一方面，分析員普遍預期美國整體上市公司明年盈利將按年增長約一成。他分析，假如明年美國經濟出現衰退，當地整體上市公司不可能錄得一成盈利增長，到底是企業財務總監對經濟前景太悲觀？抑或是分析員對上市公司盈利增長太樂觀？需要時間來證明誰對誰錯了。

超配醫療護理股 防守強估值合理

既然美國經濟及股市均具備不明朗因素，游國義指出，美股投資者在過去22個月已有適當部署，流入公用股、地產股、醫療護理股及耐用消費品股，該四大板塊在去年1月以來表現均跑贏大市；當中，公用股及地產股均屬息口敏感股，而且傾向向股東穩定派息，受惠於今年下半年開始的減息周期，表現尤其亮麗。

不過，向前望的話，游國義認為，公用股、地產股及耐用消費品股估值已相對較高，「我並非預測它們的股價短期一定會下跌，尤其是只要經濟環境不明朗情况持續，其股價可繼續有表現，我只是希望投資者目前不要特別超配這些板塊，因為其估值現已處於高位，分散投資是關鍵」。

作為比較，游國義透露，目前嘉信理財在美股標指11個分類板塊中，僅建議超配醫療護理股，原因是其業務具防守力，而且估值仍合理。民主黨總統提名戰熱門人選、麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）有較強社會主義傾向，其政綱除了向超級富豪徵收財富稅外，亦擬在美國全國範圍推出全民醫保（Medicare for All），市場擔心沃倫明年一旦勝選入主白宮，將要求當地醫療服務及藥品大幅減價，此點相信是醫療護理股近月落後大市的原因；游國義認為，現時預測美國明年總統大選結果言之尚早，當地政府更改醫療護理的任何決策，均是一個漫長過程，他認為暫時投資者不用對此過分憂慮。

企業減投資 科技股前景存變數

至於是次長達逾10年的牛市中，表現一直跑贏大市的科技股，嘉信理財目前僅予中性評級。游國義解釋，在貿易戰陰霾下，美國企業因缺乏信心而減少投資，此不利因素對科技股的影響仍然有待觀察。

在第221期（10月21日出版）封面故事，貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）在專訪中表示，即使中美貿易關係持續緊張，但在美國聯儲局持續放水的情况下，消費仍可以支持當地經濟繼續擴張，為美股帶來投資機會，結果美股三大指數過在兩星期升勢如虹，道指、標指及納指分別上升2.2%、2.7%、3.7%，後兩者更創歷史新高，可見龐文博測市準確。美資貝萊德是全球最大的資產管理公司之一，截至9月底資產管理規模（AUM）高達6.96萬億美元。

[封面故事]