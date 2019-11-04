巴郡持有現金9984億 再創新高

據彭博報道，CFRA Research分析師Cathy Seifert指出，巴郡出現了「富人的尷尬」，他們非常謹慎，但在某程度造成一種負擔，甚至拖累整體回報。

第三季純利1288億 按年跌近11%

巴郡第三季財報顯示，純利165.2億美元（約1288.5億港元），按年跌10.8%，主要受季未變現投資收益減少25.68%至86.66億美元影響，但是仍優於市場預期；第三季經營溢利78.58億美元，按年增長14.22%，主要得益包括來自其最大投資BNSF鐵路公司（BNSF Railroad）錄得創新高盈利；其持有股票的上漲，包含蘋果公司股份，令到這隻投資旗艦今年淨收入達520億美元（4056億港元），成為全球最賺錢公司。

上述溢利再細分，當中來自鐵路及能源業務經營溢利26.44億美元，按年增6.44%；保險承保業務經營溢利4.4億美元，按年跌0.23%；保險業務的投資經營溢利14.84億美元，按年增19.77%；其他業務經營溢利24.55億美元，按年增長1.82%。

巴郡純利522.58億美元，按年增77.67%；首3季經營溢利195.52億美元，按年增2.58%。其中鐵路及能源業務經營溢利64.47億美元，按年增5.62%；保險承保業務經營溢利11.82億美元，按年跌34%；保險業務的投資經營溢利40.87億美元，按年增20.45%。