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界內證推出逾3月 日均成交額146萬

【明報專訊】港交所（0388）擬推單日槓桿證（DLC），但其實剛在7月推出的新產品界內證，暫時亦難說得上成功。據統計，界內證由7月18日正式推出，直至上周五（11月1日）共75個交易日，總計成交額亦僅1.09億元，日均成交額146萬元，佔整體大市成交極微。有輪商指投資者尚未準備好迎接此新產品；但亦有輪商認為，界內證大多數時間都有資金淨流入，以新產品而言，表現尚算不俗。

佔整體大市成交不足0.01%

界內證在推出初期，頗受業界關注，因為這是自2006年推出牛熊證後第一隻新的結構產品。然而，3個多月以來成交持續低迷，佔整體大市成交不足0.01%。據統計，7月自18日推出至7月底，日均成交尚有約370萬元，7月18日推出首天的1200萬元成交，已是較高水平，但其後3個月的日均成交額都不及7月份。以上周五收市的數據，合計605隻界內證，當天僅41隻有成交，僅有179隻有街貨量，只佔三成。

牛熊證窩輪9月日均成交140億

相比之下，牛熊證及窩輪市場成交活躍，單以9月份作比較，日均成交140億元，佔整體大市17.7%。若與另一種結構性衍生產品、槓桿反向ETF相比，界內證亦遠遠不及。單以兩隻較活躍的恒指反向ETF作比較，其日均成交合共以億元計（見表）。

法興上市產品銷售部副總裁蔡秀虹指出，不能單以成交額衡量界內證的成果，因為界內證不同於傳統輪證之處，在於它不適宜短線炒賣，投資者應是較長期持有的，例如1周、1個月甚至更久，時間值才會逐步顯現。如果要即日鮮，投資者大可考慮買傳統的輪證。

她指出，以恒指界內證為例，大部分時間都有資金淨流入，反映界內證尚算活躍。據法興的資料，單以恒指界內證計算，自界內證推出以來日均淨流入約41萬元（見圖）。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權指出，暫時界內證的投資者，買賣習慣仍像輪證市場一樣，界內證價格愈平愈買，但其實投資者要理解，對界內證而言，「價錢」與「價值」是兩個不同的概念，價錢低不等於值得買，因為它回到界內的機會率相對較低。

翁世權：成交偏低是預期之內

翁世權認為，當年牛熊證推出後亦要約1年時間，市場才熟悉，界內證暫時成交偏低，亦是預期之內。

數據顯示，目前街貨量最多的界內證均為恒指界內證，且都處於界外，全是看淡恒指的產品，現價均不足0.3元，屬偏低水平。

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