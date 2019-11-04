數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務

名譽頭銜「200個」 被針對感不公

自捲入事件至今，優品360兩度發聲明，指集團與「福建黑幫」、「黑社會」掛鈎的指控不屬實，主席及管理層都只是普通生意人，希望市民能夠理性表達訴求。

林子峰受訪時除強調他福建人的身分，實際上與福建黑幫無關外，亦提到在今次社運中備受批評的福建社團聯會。他表示，大概是在5至6年前因向聯會捐款，被委任為名譽主席，但他指這類頭銜其實「有成200個」，認為如果因此被針對非常不公平。

他表示，福建社團聯會已有數十年歷史，是由前輩創立，主要目的是敬老、鄉親聯誼、教育、慈善及幫助有需要人士等，自己亦是因為認同這種價值而捐款，但他實際不曾參與會務。他稱，全國各省各市在香港都有聯會，不能將福建社團等同於「福建幫」及黑社會。

翻查網上公開資料，一份香港福建社團聯會第十一屆會董就職典禮的廣告曾顯示，該會有多達190名永遠名譽主席、37名名譽主席，當中不乏政商界名人，除林子峰外，還有嘉里集團創辦人「糖王」郭鶴年、信置（0083）主席黃志祥、飛達帽業（1100）大股東顏寶鈴等。