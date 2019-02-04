林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜

明報記者

林子峰透露，截至上周一（10月28日），優品360共有63間分店受嚴重破壞，以被破壞次數計達136次，即平均每間被破壞店舖至少曾「被裝修」兩次，其中一些位於旅遊旺區的店舖，更已被重複破壞4至5次，至於損失金額仍在點算。

《禁蒙面法》生效前夕 逾40店遭破壞

他續說，港府10月4日宣布《禁蒙面法》翌日生效，當天是破壞最激烈一晚，由下午6時至晚上12時，6小時內有逾40間分店遭嚴重破壞。林子峰透露，公司有一間租約期6個月的短租舖，原定於10月5日開張，但碰上《禁蒙面法》引發的示威衝突，至今仍未敢開門做生意，而租約已過3個月。

對於因他被指與福建黑幫有關令優品360捲入今次風暴，林子峰說，現時香港有100萬名福建人，差不多每6個港人就有1個是福建人，如果因北角打鬥事件，就將所有福建人與黑社會畫上等號，這樣很不公平及不負責任（詳見另文）。林子峰表示，香港是一個多元、包容、民主自由的社會，公司從未做過對不起香港人的事，言論上亦沒對不起香港人，對優品360遭破壞深感無辜，不能理解為什麼示威活動會與公司扯上關係。

「未做過對不起港人的事」

至於下一步如何處理事件，林子峰稱「我都想知道，其實澄清都澄清過」。他表示，優品360不是他一人擁有，是由700名員工共同創造出來，今次事件其中一項體會，是令他感受到公司的團結，以及員工是公司最大資產。他提到，《禁蒙面法》生效前一天晚上多間店舖遭破壞後，有10多名同事翌日回公司打印照片準備紀錄，看到照片時都感觸地問，「為什麼公司會被破壞？」

他表示，現時已制定指引，門店一旦遭受破壞，員工應盡快拉閘離開，強調人身安全是首要，公司財物只是次要，不應因為保護公司財物受傷，絕不存在故意不關店引示威者破壞的情况。

個別分店不續租屬策略調整

至於提到優品360近日有個別分店租約到期不續租，林子峰解釋，是策略調整位置，去年、今年已增加約10間分店，而上市時提出的4年開設逾70間分店的目標依然不變。不過他強調，始終現時香港情况每一日都在變，發展要視乎社會活動情况，到明年會視乎情况考慮是否調整。

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