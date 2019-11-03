中央平衡有形之手與無形之手

研究推進國家治理體系和治理能力現代化是此次會議重要議程之一。該議題頗為宏大，若從經濟領域切入，政府與市場間關係是繞不開的話題。

約束政府行為 為市場提供空間

四中全會前不久，內地第三季度經濟運行核心數據剛剛出爐：6%，這一創出數年來新低的增速反映出內地經濟正面臨挑戰。從短期看，中央須穩定市場預期，避免經濟跌破底限；中長期而言，發展動能轉換、外部不確定因素上升等新形勢，讓經濟領域改革變得迫切。

經過多年實踐，各方面已逐漸形成共識：只有用明晰界限約束政府行為，才能給市場提供更多空間。如果政府能夠有所為有所不為，經濟主體就會對未來有更確定的預期，其行為就會更加穩定，經濟也就具備了繁榮的前提。

中央近年來通過各種方式不斷釐清、理順社會主義市場經濟中政府與市場的關係，但在實踐中如何讓其精準落地，仍有提升空間。

政企不分未消除 微觀經濟規管過多

例如，儘管近年來政府機構經歷數次改革調整，也取得較好效果，但政企不分、政資不分現象並未徹底消除。同時，有些地方和部門對微觀經濟運行管得過多，形成「越位」；在市場監管等一些政府應當發揮作用的領域又依然存在不同程度的「缺位」問題。

在此背景下，十九屆四中全會公報強調，必須堅持社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。隨着將「市場起決定性作用」明確為經濟體制改革的主線、突破口和路線圖，其他各方面改革料將以此為標尺推進。

以法治強化政府與市場邊界

協調好政府「有形之手」和市場「無形之手」，最重要的是使政府在市場競爭中保持客觀中立，不要「拉偏架」，從而讓企業在公平公正環境下實現優勝劣汰。中央已出台多項相關法律法規為此提供保障。

以今年7月1日起開始實施的《政府投資條例》為例，其強調了政府投資的非營利性，以法規形式清晰界定了政府與市場的投資邊界，也充分體現了政府投資應該秉承有所為有所不為、不與民爭利的基本原則。

不久前公布的《優化營商環境條例》亦從約束政府着手。該條例在大力精簡已有行政許可的同時，明確將施行全國統一的市場准入負面清單制度，清單以外的領域企業均可平等進入。此舉被認為將進一步減少政府對市場準入的控制。

結合此次四中全會不難看出，中央已下定決心強化制度建設和執行，用法治化規範政府和市場的邊界，為市場主體投資興業營造更加穩定、公平、透明、可預期的良好環境。

若進一步放大視角，從推進國家治理體系和治理能力現代化的角度而言，這一法治化進程恐怕還不能在傳統「放管服」模式層面就「踩煞車」。唯有更加重視政府職能轉變，推動體制機制進一步規範化，才能真正實現「法無授權不可為，法定職責必須為，法無禁止皆可為」，讓政府與市場凝聚成發展合力。

[馮其十 神州新形勢]