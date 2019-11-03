佛利民44年前訪智利 開出休克治療藥方

不過1982年南美再陷經濟危機，智利破產企業大增，銀行業幾陷崩潰，失業率達30％，國家債台高築，導致皮諾切特一度停止新自由主義改革，甚至把部分私企國有化。根據國際貨幣基金組織（IMF），新自由主義主要有兩個部分：一是增加競爭，實現途徑是消除管制，或者開放金融市場等，令本土市場直接面對國際競爭、其二是國家減少干預，實現途徑是國企私有化和限制政府實施財政赤字，限制債務累積。

分析：多數人承受剝削 少數人享受特權

在1980年代以來，全球出現了強烈而廣泛的新自由主義傾向。IMF指出，多數案例表明，國有企業私有化能更有效地提供服務，降低政府財政負擔。然而，新自由主義措施在某些方面也不盡人意，例如經濟不平等加劇，反過來會削弱了增長，影響經濟的持續性。有分析形容，智利的「新自由主義」是一體兩面的存在，一方面是多數人承受的經濟剝削，另一面是少數特權分子的經濟自由。

[企業地球村]