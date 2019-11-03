智利民運要推倒新自由主義 地鐵加價3毫引爆不滿情緒

資料來源：《衛報》、《紐約時報》

對很多智利人來說，這30披索是壓垮他們的最後一根稻草。過去12年首都聖地亞哥的地鐵票價漲了1倍，給低收入家庭帶來經濟壓力，加劇了民眾對收入不平等的憂慮。雖然智利迅速增長的GDP，常被視為南美的經濟典範，但大部分財富卻流向少數的富裕階層。在經濟合作與發展組織（OECD）的36個成員國當中，智利的收入不平等狀况最為嚴重。智利收入最高的0.1％人口，囊括了全國國民收入的19.5％。

0.1％人口佔據全國19.5％收入

當前的困局要追溯至1970年代，智利選出了左翼總統阿連德（Salvador Allende），把美資在內的企業國有化，引起了美國礦業及通訊業界的憂慮，時任美國總統尼克遜及其國家安全顧問基辛格決定出手干預。根據美國中情局（CIA）於2000年公布一批有關智利1970年代初政局的解密文件，美國情報機構資助了智利1973年的軍事政變，助軍事獨裁者皮諾切特（Augusto Pinochet）奪權。皮諾切特在位期間，起用師承自芝加哥經濟學派領袖、新自由主義重要推手佛利民（Milton Friedman）及其組成的「芝加哥小子」 （Chicago Boys） ，把國家變成新自由主義的實驗室，國企紛紛私有化，本來由政府管理的養老金、食水、醫療、教育等交由私人經營。

表面經濟不錯 工人實際生活艱苦

當地的私立教育體系於1980年代在皮諾切特執政時期形成，並在1990年納入憲法框架，由皮諾切特本人簽署。這框架在2009年被《普通教育法》所取代，但當中內容並未有重大改變。智利其他領域的新自由主義操作也納入憲法，要改革或廢除幾乎並不可能。

單憑數據，智利的經濟不錯，人均GDP達15,902美元（約12.4萬港元），是拉美最高的國家之一。但工人平均工資每月實際只有450美元左右。在首都聖地牙哥上班的工人，每月僅交通就花掉60至90美元，加上醫療等費用高昂，令工資難以維持家計。

新自由主義經濟 加劇貧富懸殊

面對民眾對地鐵加價的不滿，傾向芝加哥自由市場經濟學派的智利經濟部長Juan Fontaine建議打工仔早點起牀，使用晨早優惠，避免支付昂貴的票價，令原本已花很長時間通勤的窮人深感不滿。與此同時，原是智利首富的總統皮涅拉 （Sebastian Pinera）在高級餐廳為孫子慶祝生辰的影片流出，也激了民眾的怒火。諷刺的是，在政治危機升級前，皮涅拉上月中還向《金融時報》表示，環顧南美其他陷入經濟衰退及政治危機的國家，智利簡直是個綠洲。有分析認為，這次示威並不僅是為了30披索的車費，而是為了反抗被皮諾切特納入了憲法的新自由主義經濟模式，創造了富者愈富、貧者愈貧的經濟局面。

拉美國家對新自由主義日益不滿

南美的厄瓜多爾近年也急速轉向新自由主義，跟國際貨幣基金組織（ IMF）達成價值42億美元的貸款方案，推出了裁減公務員人數、下調最低工資、削減社會保障等緊縮措施，令民間不滿日深。厄瓜多爾政府上月中撤回取消燃油補貼的措施，才令歷時兩周的示威告終。同樣向IMF求助而要推行緊縮政策的阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri），近日也在總統大選被左翼的費爾南德斯（Alberto Fernandez）擊敗，反映部分拉美國家對美國為首的新自由主義日益不滿。

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