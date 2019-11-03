一馬案高盛賠償 大馬拒少於20億美元

馬哈蒂爾政府索償75億美元

馬哈蒂爾表示，馬來西亞政府正就1MDB的交易聯絡德銀及瑞銀，希望釐清他們在案件中所所扮演的角色。2015年1MDB爆出貪腐醜聞，促使去年時任首相納吉布下台。高盛被指協助納吉布所創立的1MDB發行65億美元的債券，而馬來西亞指控高盛的兩名前銀行家賄賂官員，以確保該行參與債券發行，據稱，馬來西亞從中賺取了6億美元的手續費。馬哈蒂爾稱，1MDB事件是國家歷史上最大的欺詐事件之一。

上周三美國司法部宣布，與涉及1MDB貪污案而被控告的馬來西亞金融家劉特佐（Jho Low）達成和解協議，並追回約10億美元的資產，馬哈蒂爾則指，劉特佐從1MDB所挪用資金大得多，希望可以全數追討損失。

美國司法部與劉特佐達和解協議

馬哈蒂爾表示，馬來西亞當局沒有與劉特佐進行談判或接觸，亦不知道其下落。馬哈蒂爾表示，正接觸多家銀行，試圖確定屬於1MDB資金，並證明這些資金歸馬來西亞政府所有。