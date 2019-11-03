一馬案高盛賠償 大馬拒少於20億美元

【明報專訊】高盛近年捲入馬來西亞國家投資基金1MDB貪腐醜聞（一馬案），英國《金融時報》報道表示，馬來西亞政府拒絕接受高盛提出「少於20億美元」賠償，該國首相馬哈蒂爾表明不滿意賠償金額，但稱雙方仍在洽談中，揚言如果高盛有合理回應，當局或者不會堅持索償75億美元。報道指高盛拒絕回應。
馬哈蒂爾政府索償75億美元
馬哈蒂爾表示，馬來西亞政府正就1MDB的交易聯絡德銀及瑞銀，希望釐清他們在案件中所所扮演的角色。2015年1MDB爆出貪腐醜聞，促使去年時任首相納吉布下台。高盛被指協助納吉布所創立的1MDB發行65億美元的債券，而馬來西亞指控高盛的兩名前銀行家賄賂官員，以確保該行參與債券發行，據稱，馬來西亞從中賺取了6億美元的手續費。馬哈蒂爾稱，1MDB事件是國家歷史上最大的欺詐事件之一。
上周三美國司法部宣布，與涉及1MDB貪污案而被控告的馬來西亞金融家劉特佐（Jho Low）達成和解協議，並追回約10億美元的資產，馬哈蒂爾則指，劉特佐從1MDB所挪用資金大得多，希望可以全數追討損失。
美國司法部與劉特佐達和解協議
馬哈蒂爾表示，馬來西亞當局沒有與劉特佐進行談判或接觸，亦不知道其下落。馬哈蒂爾表示，正接觸多家銀行，試圖確定屬於1MDB資金，並證明這些資金歸馬來西亞政府所有。