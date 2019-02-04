匯豐稅貸息率最低2.29厘 需借150萬

月薪12.5萬才能享最低年息

據匯豐的資料，該行最低息的稅貸為2.29厘，但條件是貸款額150萬元或以上，還款期6個月，若同一金額，還款期12個月，年息增至2.47厘。匯豐客戶的最高貸款額為300萬元或月薪12倍，以較低者為準，即月薪12.5萬元才能享最低年息。在2017年及2018年，匯豐的最低稅貸年息均為1.8厘，門檻同樣為150萬元。即同一門檻，今年息口上升0.49厘。大型銀行一向較遲才出招，目前恒生（0011）、中銀香港（2388）等大行暫未推出今年的優惠。

同一貸款額較去年高0.49厘

目前共有8家銀行公布了稅貸優惠，雖然作為發鈔行，資金成本較低，但匯豐的最低稅貸年息是8家銀行中第二高，僅略低於富邦的2.32厘。部分銀行今年亦降低門檻，讓較低貸款額的客戶可享最低年息，例如東亞（0023）專攻50萬元貸款額的客戶，大新（2356）的1.68厘之門檻只有1萬元，華僑永亨亦以10萬元貸款額的客戶較為優惠。至於匯豐，若是10萬元貸款額，最低亦要6.98厘年息，20萬元貸款額則最低為5.47厘。

匯豐表示，申請人必須是香港居民，及年滿18歲，有固定月薪5000元或以上。

凡於現在及過去一個月內透過匯豐自動轉帳支薪的客戶，毋須提交入息證明及稅單。

非固定收入申請人（包括以兼職、佣金或利潤分享為收入）必須透過匯豐自動轉帳支薪最少3個月，才毋須提交入息證明。