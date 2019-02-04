王儲傳拍板讓沙特阿美IPO

能否達2萬億美元估值成關鍵

報道指出，沙特阿拉伯王儲穆罕默德已同意沙特阿美的上市計劃，而3位消息人士稱，上市最大的關鍵是能否達成2萬億美元估值，顧問及部分內部人士認為沙地阿美估值過高，考慮到油價前景疲弱、全球經濟前景穩以及對氣候變化愈趨重視，1.5萬億美元的估值較合理。

沙特阿美早在2016年宣布進行IPO，但最終卻出現多次延遲，然而如果沙特阿美的估值未達目標，沙特阿拉伯王儲穆罕默德陷入兩難，接受較低估值繼續上市，或是再次推遲沙特阿美的上市計劃。沙特阿美曾表示，會在明年支付750億美元的股息，以2萬億美元估值計算，股息率約3.75厘，對比美國最大石油公司埃克森美孚的股息率為4.1厘，另一石油巨擘荷蘭皇家殼牌為6.4厘。

紐油上周升3.7%

上周五紐約原油期貨上漲3.7%，收報56.2美元，創下自9月沙特石油基礎設施遭損毀以來最大升幅；倫敦布蘭特期油升3.5%。