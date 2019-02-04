道指升300點 標指納指再破頂 蘋果正式推Apple TV +股價創新高

明報記者 李哲毅

新一輪串流媒體平台大戰即將打響，蘋果上周五正式推出串流平台Apple TV+，香港用戶月費為38元，較Netflix現時在港最平的63元月費為低，換成美元，亦較Hulu及Disney+廉宜。Apple TV+新用戶可享有7日免費試用，若用戶在9月10日或之後購買全新iPhone、iPad等，即有1年免費Apple TV+ 訂閱服務。

Apple TV+港月費38元

值得留意是，迪士尼自家串流平台Disney+亦會在本月12日推出，該平台主打大量迪士尼電影及電視劇，包括Marvel、Pixar、Star Wars等。迪士尼股價上周五升2.18%至132.75美元，Netflix則跌0.21%，報286.81美元。

分析師：美就業數據有驚喜

大市方面，上周五道指收報27,347點，升301點或1.11%；標指收報3066點，升29點或0.97%；納指收報8386點，升94點或1.13%。整周累計，道指、標指及納指分別升1.44%、1.47%及1.7%。蘋果升2.84%，貢獻道指47點，為升市最大推手；對中美貿易戰敏感的Caterpillar升4.85%，為升幅最大的成分股，貢獻道指45點。美國銀行財富管理投資策略師Jeff Kravetz認為，美國就業數據有驚喜，尤其是8月及9月數據向上修訂，對市場而言，數據在經濟周期末端仍有相當彈性，促使投資者更放心及敢於冒險。

恒指夜期高水167點

上周五公布季績的阿里巴巴儘管營收超預期，但股價仍跌0.12%。網上房產交易服務平台房多多上周五登陸納斯達克，首日表現先升後回，曾最多升8.31%，惟臨近尾市一度跌穿13美元發行價，低見12.75美元，最終平手收報13美元。恒指夜期報27268點，高水167點。港股ADR比例指數報27162點，升61點，友邦保險（1299）ADR折合報80.21港元，較港收市高0.89%。騰訊（0700）ADR折合港元報322.01元，較港收市高0.13%。