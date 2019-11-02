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2019年11月2日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港9月零售挫18.3% 跌幅收窄 零售協會：減租未如願 10月數字更差
零售股反彈恐短暫 分析師籲勿沾手
李嘉誠基金會擬撥款應急 零售協會：助止咳
阿里上季收入升40%
財新PMI連升4月 帶動恒指破27000阻力
「轉數快」推出逾年可繳政府帳單 可交水費稅差餉 將擴至其他部門
余偉文：低息環境或變永恆
上月現樓按揭宗數急升25％ 8年半新高
新航：往來香港總客運量最多跌20%
中手游上市第2日大升兩成
美藥企安進210億認購新股 百濟神州急升32％
恒生鄭慧敏身體力行撐乒乓球發展
非農新職勝預期 美股破頂 道指早段升250點
花旗料美匯見85 恒指或升40％
Alphabet擬164億收購Fitbit
李小加：自己係「一國兩制」信奉者
明翹匯首輪375伙全數售罄 逾4個月來首輪售出最多單位新盤
「龍牀盤」7伙撻大訂戶加價重推
CCL 7個月來首跌穿180點
上月持牌代理39526人 16月新低
怡東酒店申重建增5759呎商廈樓面
投資者兩月內連沽4舖套現逾億
用按保省首期買匯控 助慳供樓利息
周末睇樓好去處
明翹匯吸上車客 青衣15年首新盤
會所3.5萬呎 附近民生配套完備
鄰近行山野餐熱點 盡享天倫樂
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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港9月零售挫18.3% 跌幅收窄 零售協會：減租未如願 10月數字更差
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財新PMI連升4月 帶動恒指破27000阻力
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