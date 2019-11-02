投資者兩月內連沽4舖套現逾億

牛頭角道舖劈價近兩成易手

上址現由美心西餅租用，月租11.4萬元，租期至2020年3月，即新買家可享租金回報3.6厘。

資料顯示，鄺惠邦2008年1月以1800萬元購入，持貨11年，帳面獲利2000萬元離場，物業值1.1倍。鄺惠邦近兩個月先後沽出4個商舖，包括旺角黑布街19號地舖、旺角染布房街1A至1B號富華樓地下6號舖、何文田梭椏道4A號地舖，以及上述牛頭角道舖，共套現1.05億元，帳面獲利逾4400萬元。

蘇杭街地舖3500萬沽 10年賺1632萬

另市場消息指，上環蘇杭街19至25號永昌商業大廈地下B舖，面積1435方呎，原業主於早前以5000萬元放售，至近日以3500萬元連租約易手，較原叫價低1500萬元或30%，折合呎價24,390元。

目前商舖租予食肆，月租9萬元，即新買家可享3.1厘租金回報。原業主於2009年12月以1868萬元購入，持貨近10年，帳面獲利1632萬元離場，物業升值87%。