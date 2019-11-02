怡東酒店申重建增5759呎商廈樓面

另增設5048呎露天座位

翻查資料，有關修訂輕微擴大地盤面積，將額外增加5759方呎樓面，增加的樓面作辦公室用途；另亦增設5048方呎樓面作露天座位。項目車位亦有變動，擬建119個車位及12個電單車車位，較舊方案增加分別18及2個車位。申請人表示，有關申請屬技術性修訂，涉及告士打道旁約5米闊的土地，有關修訂令地庫和平台部分可覆蓋整幅私人土地，同時建築物東面後退1.5米，作行人通道和通風。

事實上，怡東酒店早於2015年2月已獲屋宇署批准在4層地庫以上重建為一幢26層高商廈，總樓面約68.4萬方呎。文華東方獲批則後一直未有重建，並於2017年初起以暗盤放售，同年6月指決定測試市場對可能出售怡東酒店的反應，亦確認收到多個財團洽購意向，據悉包括新地（0016）、希慎（0014）等，惟未有售出，最終自行重建，而酒店於今年3月底正式結業。