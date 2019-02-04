CCL 7個月來首跌穿180點

三大整體指數齊跌10周

中原城市領先指數CCL最新報179.01點，終失守180點關口；而反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass，報179.75點，按周跌0.70%；CCL（中小型單位）報178.63點，按周跌0.67%；上述三大整體指數齊跌10周，為31周、即近8個月新低，亦分別累跌4.98%、5.59%及5.40%。另CCL（大型單位）報180.88點，按周跌0.18%。值得留意的是，10月中《施政報告》出台後雖然刺激二手交投，但有關數據將會於本月中旬公布的CCL才開始反映。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，銀行減息對樓市有正面影響，相信指數會於未來數周止跌。

愛蝶灣未補價785萬破頂

二手市况方面，房委會昨日公布，上月公屋及居屋第二市場錄得113宗成交，與9月相若，當中不乏高價成交個案。市場消息指，筲箕灣居屋愛蝶灣8座高層A室，實用592方呎，屬3房間隔，於上月以785萬元於未補價市場售出，實呎13,260元，成交價及呎價均創屋苑未補價市場新高。資料顯示，對上紀錄為屋苑2座高層D室，實用面積592方呎，曾於今年9月以763萬元（未補地價）易手，即是次成交將新紀錄推高22萬元或2.9%。原業主2000年169萬元未補地價購入，持貨19年，帳面獲利616萬元或3.6倍。

此外，上月樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業等），錄得5070宗及633.9億元，分別按月升24.0%及74.2%，金額創今年5月、5個月以來新高。其中，大型屋苑登記宗數三甲為錄得43宗的嘉湖山莊、錄40宗的沙田第一城及錄得18宗的美孚新邨。

上月樓宇買賣登記創5個月新高

新盤方面，登記宗數最高順次序為錄得677宗、並涉74.2億元的南昌站匯璽III；錄得147宗、並涉11.5億元的荃灣映日灣；錄得113宗、並涉14.1億元的啟德尚‧珒溋。